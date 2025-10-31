Нижний Новгород получил еще 1,5 млрд рублей на обновление трамваев

Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
31 октября 2025 19:09 Экономика
ВЭБ.РФ перечислил Нижнему Новгороду очередной транш в 1,5 млрд рублей на продолжение проекта по обновлению городского электротранспорта. Из этой суммы 950 млн рублей предназначены для покупки 17 односекционных трамваев "МиНиН", еще 550 млн рублей направлены на оплату уже выполненных строительно-монтажных работ.

По состоянию на текущий момент при участии ВЭБ.РФ в город поставлено 118 трамваев "МиНиН", из которых 92 уже работают на линиях. Построено 91,94 км новых трамвайных путей и введены в строй 3 из 15 запланированных тяговых подстанций.

Нижний Новгород входит в число городов, для которых правительство Российской Федерации при поддержке российской государственной корпорации развития утвердило программу модернизации городского электротранспорта. Куратором программы в правительстве РФ выступает вице-премьер Дмитрий Григоренко. 

Нижегородский проект является крупнейшим в рамках этой программы: он предполагает комплексное обновление всей транспортной инфраструктуры. Практически все городские маршруты пролегают через зоны плотной городской застройки, включая исторический центр.

Всего для Нижнего Новгорода предусмотрена поставка 170 новых трамваев, замена 149,3 км одиночных трамвайных путей, а также модернизация 15 тяговых подстанций и 3 трамвайных депо.

Совокупный объем средств ВЭБ.РФ, направленных на модернизацию трамвайного движения в городе, составляет 8,65 млрд рублей, включая средства транша из Фонда национального благосостояния. Общий объем участия корпорации в проекте достигает 32,1 млрд рублей с учетом ресурсов ФНБ.

При содействии ВЭБ.РФ в городе также реализуется социокультурная инициатива "Первое трамвайное медиа", посвященная личным историям и воспоминаниям жителей о трамвайном движении. Проект предполагает выпуск трех тематических изданий о ключевых маршрутах, связывающих районы за пределами исторического центра Нижнего Новгорода.

