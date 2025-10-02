Вагон воспоминаний: в Нижнем Новгороде запустили "Первое трамвайное медиа"

Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде представили первое издание (0+) уникального культурного проекта "Первое трамвайное медиа". Его дебютный выпуск "Маршрут №5" презентовали прямо в трамвайном депо №1, среди новых и ретровагонов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Проект создан студией "Тихая" при поддержке правительства Нижегородской области, АНО "Центр 800" и ВЭБ.РФ при участии ООО "Экологические проекты". Он рассказывает о трамвайной истории города через личные воспоминания горожан. Издания стилизованы под газеты и распространяются как в печатном, так и в цифровом формате в разных локациях города: в трамваях, районных культурных центрах, библиотеках и онлайн.

Команда проекта собирает воспоминания, интервью, старые фотографии и делает из этого настоящую летопись уголков Нижнего Новгорода, не попадающих в туристические маршруты. Обложку каждого выпуска оформляет художник, проживающий именно в том районе, которому посвящено издание.

Создатели сознательно отказались от охвата исторического центра города, сосредоточившись на раскрытии потенциала менее туристических, но не менее интересных районов Нижнего Новгорода. Первый выпуск посвящен маршруту №5 "Мыза – улица Кулибина".

"Это было наше принципиальное решение не трогать кольцо "двойки", который и так достаточно загружен культурными активностями, множество достопримечательностей сосредоточен на этом кольце, ходят экскурсионные трамваи. Нам было важно выйти из центра", - рассказала главный куратор студии "Тихая" Алиса Савицкая.

Редактор проекта Лидия Кравченко отметила, что каждый выпуск строится на историях, рассказанных жителями районов. В газете есть развороты, посвящённые детским воспоминаниям, а также материалы о трамвайных энтузиастах — людях, для которых трамвай стал частью личной или профессиональной жизни.

Особое внимание уделено визуальному стилю: графический и предметный дизайн вдохновлены цветами и атмосферой трамвайных вагонов.

"Это первое трамвайное медиа в стране, и это очень необычно. Мы привыкли, что газеты и журналы привязаны к совершенно другой логистике, другим локациям. Для Нижнего этот проект важен, потому что здесь трамвай не просто выжил — в отличие от многих других городов — а сейчас проходит масштабнейшая реновация трамвайных путей и подвижного состава. Первое издание получилось очень трогательным", — поделился впечатлениями заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Следующие выпуски охватят маршруты №6 и №7 (Канавинский, Московский и Сормовский районы), а также №3 и №8 (Ленинский и Автозаводский районы).

Напомним, трамвайное сообщение в Нижнем Новгороде продолжает активно развиваться. Так, в городе уже обновили более 90 километров трамвайных путей, закупили 170 современных вагонов. А в 2025-2026 годах на модернизацию трамвайного парка направят 6,8 млрд рублей.

