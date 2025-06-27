Правительство РФ даст Нижнему Новгороду денег на электробусы

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Правительство России направит средства на модернизацию городского электротранспорта в Нижнем Новгороде. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Согласно документу от 23 июня 2025 года, на развитие трамвайной инфраструктуры и закупку подвижного состава в российских регионах в этом году будет выделено почти 4 млрд рублей, а до 2042 года — свыше 41,7 млрд рублей.
Средства направят на софинансирование проектов, связанных с строительством, реконструкцией и модернизацией трамвайных линий, а также покупкой нового электротранспорта. Все работы выполняются в рамках долгосрочных концессионных соглашений, заключённых с регионами.
В числе участников программы — Нижегородская область, а также Волгоградская, Курская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Ярославская области, Пермский и Краснодарский края. С 2023 года регионы получают льготные кредиты на реализацию проектов в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".
Компенсацию выпадающих доходов из-за применения льготной ставки предоставляет государство через "ВЭБ.РФ" в форме имущественного взноса из федерального бюджета.
Согласно новому распоряжению, функции главного распорядителя средств теперь переданы от Минфина к Министерству транспорта РФ.
Премьер-министр отметил, что продолжение работы в этом направлении позволит уменьшить шум в городах, снизить вредные выбросы и самое главное — повысить комфорт и безопасность поездок на общественном транспорте.
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