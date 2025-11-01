Около 66 кг сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области

Роспотребнадзор по Нижегородской области подвел итоги проверок рыбной продукции и морепродуктов за первые девять месяцев 2025 года. Специалисты оценивали качество и безопасность товаров по различным показателям, включая физико-химические, санитарно-химические, микробиологические, паразитологические, а также наличие ГМО и уровень радиации.
По физико-химическим параметрам было исследовано 73 образца. Лишь 0,004% из них не соответствовали установленным нормативам. Санитарно-химический контроль прошли 135 проб — все они оказались в пределах допустимых значений.
При проверке на микробиологические показатели специалисты проанализировали 278 проб. В 2,5% случаев были зафиксированы отклонения от требований. Паразитологическая экспертиза охватила 149 образцов, из которых 1,49% не соответствовали нормативам.
Все исследованные пробы на содержание ГМО и радиационный фон соответствовали действующим стандартам.
По результатам лабораторных проверок из оборота изъяли восемь партий продукции общим весом 65,5 килограмма. Основанием для этого стали выявленные несоответствия требованиям безопасности.
Кроме того, в ходе контрольных мероприятий специалисты обнаружили нарушения в части технического регулирования. Среди них — несоблюдение условий хранения и сроков годности, отсутствие маркировочных ярлыков, необходимых для прослеживаемости продукции, а также продажа товаров, не соответствующих техническому регламенту.
Все выявленные нарушения стали поводом для привлечения ответственных лиц к административной ответственности. Им выданы предписания об устранении нарушений, за исполнением которых продолжает следить Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Ранее Роспотребнадзор обнаружил более 180 кг опасного мяса в Нижегородской области. Также сообщалось об изъятии на территории Нижегородской области 90 кг сомнительного хлеба.
