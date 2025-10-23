Фальшивую молочку нашли в нижегородских детсадах и школах Общество

Руководитель Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл Евгений Иванов и директор Нижегородского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" Ирина Петрова рассказали о результатах мониторинга пищевой продукции и мерах по контролю за её качеством. Они выступили на брифинге, посвященном вопросам продовольственной безопасности в регионе 22 октября.

Как отметил Евгений Иванов, в рамках федерального мониторинга с начала года на территории Нижегородской области отобрали 310 проб животноводческой продукции, включая молоко, мясо, яйца и мёд. Из них в 28 случаях были зафиксированы нарушения.

Особое внимание уделяется качеству продуктов, поставляемых в детские сады и школы. В ходе проверок социальных учреждений было отобрано 33 пробы, в пяти из них выявлены случаи фальсификации молочной продукции с использованием растительных жиров. Нарушения касались сметаны, сгущённого молока и сыра, произведённых во Владимирской и Саратовской областях, Красноярском крае и Республике Марий Эл.

Проверки затронули и поставщиков. Из 21 компании, обеспечивающей 190 учреждений, у 10 выявлены нарушения в прослеживаемости продукции.

Результатом проверок стало приостановление действия 34 деклараций соответствия: 27 — на молочные продукты и 7 — на мясные.

Ирина Петрова сообщила, что за 9 месяцев текущего года лаборатория провела 179 150 исследований по 17 490 образцам. Из них 1 741 проба дала положительный результат, что составило 10% от общего объема.

По госзаданию было исследовано 2 197 проб, из которых в 560 случаях выявлены нарушения. Особенно часто фальсификация фиксируется в молочной продукции, несмотря на снижение нарушений в кормах и яйцах.

Специалисты отмечают, что благодаря постоянному мониторингу и взаимодействию с производителями качество продукции в регионе постепенно улучшается. Вместе с тем, остаётся проблема фальсификации со стороны небольших предприятий, особенно в молочной отрасли.

