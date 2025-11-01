Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Экономика

Власти приостановили выплаты премий нижегородским чиновникам

01 ноября 2025 15:19
Власти приостановили выплаты премий нижегородским чиновникам

В Нижегородской области временно отменили выплаты единовременных премий госслужащим.

Речь идет об указе, который был подписан губернатором еще в сентябре 2022 года и определял размеры поощрений за различные виды наград.

В нем были установлены размеры премий за различные виды награждения:

 

  • при поощрении правительством России — в размере одного месячного денежного содержания;
  • при награждении президентом РФ — в размере двух месячных денежный содержаний;
  • при вручении государственных наград Российской Федерации — также два месячных содержания;
  • при получении наград Нижегородской области — в размере должностного оклада.

Согласно новому указу, выплата этих премий приостанавливается до особого распоряжения губернатора. Документ вступил в силу с 1 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что 416,3 млн рублей направят в 2026 году на ежемесячные выплаты нижегородским силовикам.

Выплаты Правительство Нижегородской области Премия
