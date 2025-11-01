Власти приостановили выплаты премий нижегородским чиновникам Экономика

В Нижегородской области временно отменили выплаты единовременных премий госслужащим.

Речь идет об указе, который был подписан губернатором еще в сентябре 2022 года и определял размеры поощрений за различные виды наград.

В нем были установлены размеры премий за различные виды награждения:

при поощрении правительством России — в размере одного месячного денежного содержания;

при награждении президентом РФ — в размере двух месячных денежный содержаний;

при вручении государственных наград Российской Федерации — также два месячных содержания;

при получении наград Нижегородской области — в размере должностного оклада.

Согласно новому указу, выплата этих премий приостанавливается до особого распоряжения губернатора. Документ вступил в силу с 1 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что 416,3 млн рублей направят в 2026 году на ежемесячные выплаты нижегородским силовикам.