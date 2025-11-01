Власти приостановили выплаты премий нижегородским чиновникам

В Нижегородской области временно отменили выплаты единовременных премий госслужащим.
Речь идет об указе, который был подписан губернатором еще в сентябре 2022 года и определял размеры поощрений за различные виды наград.
В нем были установлены размеры премий за различные виды награждения:
Согласно новому указу, выплата этих премий приостанавливается до особого распоряжения губернатора. Документ вступил в силу с 1 ноября 2025 года.
Ранее сообщалось, что 416,3 млн рублей направят в 2026 году на ежемесячные выплаты нижегородским силовикам.
