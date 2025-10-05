Премию за развитие корпоративного спорта запускают в Нижегородской области Спорт

Фото: АНО "Рейтинг/спорт"

В регионе открыт прием заявок на участие в I Региональной премии в области развития корпоративного спорта. Инициатива призвана выявлять и поддерживать лучшие корпоративные практики, продвигать культуру здорового образа жизни на предприятиях и в организациях, а также укреплять командный дух и развивать социальные инициативы через спорт.

Премия предполагает следующие шесть номинаций, уточнили в АНО "Рейтинг/спорт".

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло назвал развитие корпоративного спорта стратегическим приоритетом региона и связал его с укреплением здоровья сотрудников и ростом их вовлеченности.

По его словам, для системной работы создана единая цифровая платформа корпоративного спорта: на ней размещаются афиши предстоящих стартов, организаторы могут зарегистрировать мероприятие и оформить слоты на участие в соревнованиях. Спортсмены, команды и компании получают возможность отслеживать свой спортивный рейтинг, который по итогам года позволит определить лидеров.

Кабайло подчеркнул, что премия станет устойчивой площадкой обмена лучшими практиками и стимулом для дальнейшего развития инициатив в организациях. Он отметил: "Развитие корпоративного спорта — наша стратегическая задача".

Заявки принимаются до 1 ноября 2025 года. Очная защита проектов запланирована на 3 декабря 2025 года.

В состав жюри вошли представители министерства спорта Нижегородской области, Ассоциации развития корпоративного спорта, ВФСО "Трудовые резервы", а также эксперты ведущих российских компаний — лидеров корпоративного спорта.

Церемония награждения лауреатов состоится 4 декабря 2025 года в рамках IV ежегодной конференции по развитию корпоративного спорта.

Участие бесплатное. Подать заявку можно на официальном сайте https://corpsportnn.ru/corpkonfa_2025.

