Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
09 октября 2025 14:00Пенсии нижегородцев вырастут на 9% в 2026 году
09 октября 2025 09:13Осенью в Нижегородской области стало сложнее найти работу
08 октября 2025 19:19Нижегородцы назвали достойный размер пенсии
08 октября 2025 18:07Быстрого удешевления кредитов в Нижегородской области не будет
08 октября 2025 17:40Нижегородские компании могут получить до 2 млрд рублей на развитие проектов в сфере информационных технологий
08 октября 2025 12:23На "РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург" компании назвали факторы для роста рынков
08 октября 2025 11:28Составлен топ-5 высокооплачиваемых вакансий октября в Нижнем Новгороде
07 октября 2025 17:58Завод "Красное Сормово" отправил краболов-процессор на достройку в Петербург
07 октября 2025 17:1345 участников проекта "СВОё дело" составили планы собственных проектов на бизнес-играх в пяти муниципалитетах Нижегородской области
07 октября 2025 15:00Больше половины жителей ПФО считают, что "период охлаждения" защитит их от мошенников
Экономика

Пенсии нижегородцев вырастут на 9% в 2026 году

09 октября 2025 14:00 Экономика
Пенсии нижегородцев вырастут на 9% в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

В 2026 году пенсионные выплаты в России вырастут примерно на 9%. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин изданию ТАСС.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам повысят дважды — сначала 1 февраля, затем 1 апреля. Первое повышение будет учитывать фактическую инфляцию за прошлый год, второе — данные Социального фонда России. 

Социальные пенсии, как обычно, пересчитают 1 апреля. С учетом индексации социальная пенсия для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов составит около 23 083 рублей. Инвалиды I группы, инвалиды детства второй группы и круглые сироты будут получать примерно 19 236 рублей. Пенсия по старости или потере кормильца — около 9 618 рублей, для инвалидов третьей группы — около 8 175 рублей.

Страховая пенсия при таком повышении составит примерно 9 709 рублей, а стоимость пенсионного коэффициента — 158,80 рубля. К этим суммам прибавляются районные коэффициенты и надбавки: за возраст, наличие иждивенцев, инвалидность, северный или сельский стаж, а также доплаты до прожиточного минимума.

Говырин отметил, что все цифры — предварительные. Точные размеры выплат утвердит правительство, после чего произойдёт перерасчёт. Также в 2026 году продолжатся индивидуальные перерасчёты.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести в России ежегодную 13-ю пенсию.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пенсионеры Пенсия
Поделиться:
Новости по теме
08 октября 2025 19:19Нижегородцы назвали достойный размер пенсии
30 сентября 2025 10:40Страховые пенсии нижегородцев проиндексируют в 2026 году на 7,6% с 1 января
16 сентября 2025 16:46В Госдуме предложили пересмотреть подход к начислению пенсий
28 августа 2025 09:08В Госдуме предложили отменить систему пенсионных баллов как несправедливую
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных