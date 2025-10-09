Пенсии нижегородцев вырастут на 9% в 2026 году Экономика

Фото: Александр Воложанин

В 2026 году пенсионные выплаты в России вырастут примерно на 9%. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин изданию ТАСС.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам повысят дважды — сначала 1 февраля, затем 1 апреля. Первое повышение будет учитывать фактическую инфляцию за прошлый год, второе — данные Социального фонда России.

Социальные пенсии, как обычно, пересчитают 1 апреля. С учетом индексации социальная пенсия для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов составит около 23 083 рублей. Инвалиды I группы, инвалиды детства второй группы и круглые сироты будут получать примерно 19 236 рублей. Пенсия по старости или потере кормильца — около 9 618 рублей, для инвалидов третьей группы — около 8 175 рублей.

Страховая пенсия при таком повышении составит примерно 9 709 рублей, а стоимость пенсионного коэффициента — 158,80 рубля. К этим суммам прибавляются районные коэффициенты и надбавки: за возраст, наличие иждивенцев, инвалидность, северный или сельский стаж, а также доплаты до прожиточного минимума.

Говырин отметил, что все цифры — предварительные. Точные размеры выплат утвердит правительство, после чего произойдёт перерасчёт. Также в 2026 году продолжатся индивидуальные перерасчёты.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести в России ежегодную 13-ю пенсию.