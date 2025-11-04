16-летняя девушка пропала в Нижегородской области Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

16-летняя Алина Тараторкина разыскивается в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, девочка уехала на такси из балахнинского социально-реабилитационного центра в Нижний Новгород в 17:15 3 ноября. До настоящего времени не вернулась в спецучреждение.

У разыскиваемой плотное телосложение, рост 155-160 см, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. На ней были черные штаны, темно-зеленый свитер, черная куртка и черные ботинки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, позвонить по телефону 8 (83144) 6-95-02 либо по каналу связи 02 (с мобильного телефона - 102).

Напомним, что 30 октября из социально-реабилитационного центра в Нижнем Новгороде сбежали шесть подростков. Были организованы их поиски. Полицейские отыскали ребят на следующий день.