16-летняя девушка пропала в Нижегородской области

Фото:
16-летняя Алина Тараторкина разыскивается в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным правоохранителей, девочка уехала на такси из балахнинского социально-реабилитационного центра в Нижний Новгород в 17:15 3 ноября. До настоящего времени не вернулась в спецучреждение.
У разыскиваемой плотное телосложение, рост 155-160 см, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. На ней были черные штаны, темно-зеленый свитер, черная куртка и черные ботинки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, позвонить по телефону 8 (83144) 6-95-02 либо по каналу связи 02 (с мобильного телефона - 102).
Напомним, что 30 октября из социально-реабилитационного центра в Нижнем Новгороде сбежали шесть подростков. Были организованы их поиски. Полицейские отыскали ребят на следующий день.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+