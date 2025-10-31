Полиция нашла сбежавших из нижегородского госучреждения подростков Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сбежавших из нижегородского госучреждения детей нашли, сообщили в поисково-спасательном центре "Рысь".

Напомним, что накануне из социально-реабилитационного центра самовольно ушли шесть подростков в возрасте от 8 до 14 лет. Полиция обратилась к гражданам за помощью в их розыске.

Сейчас выяснилось, что группу подростков отыскала полиция. Это произошло около 13:00 31 октября.

"В настоящее время они находятся в отделе полиции, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе.