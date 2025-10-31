Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Полиция нашла сбежавших из нижегородского госучреждения подростков

31 октября 2025 13:37 Общество
Полиция нашла сбежавших из нижегородского госучреждения подростков

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сбежавших из нижегородского госучреждения детей нашли, сообщили в поисково-спасательном центре "Рысь".

Напомним, что накануне из социально-реабилитационного центра самовольно ушли шесть подростков в возрасте от 8 до 14 лет. Полиция обратилась к гражданам за помощью в их розыске. 

Сейчас выяснилось, что группу подростков отыскала полиция. Это произошло около 13:00 31 октября. 

"В настоящее время они находятся в отделе полиции, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

