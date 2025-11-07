Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Происшествия

Нижегородец получил 4,5 года за грабеж и попытку заразить полицейскую ВИЧ

07 ноября 2025 09:17 Происшествия
Нижегородец получил 4,5 года за грабеж и попытку заразить полицейскую ВИЧ

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор местному жителю, признанному виновным в грабеже и попытке заражения сотрудницы полиции ВИЧ-инфекцией. Мужчине назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. 

Как сообщили в суде, обвинение было предъявлено по трем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 161 ("Грабеж"), ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 122 ("Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией").

Следствием установлено, что днем 27 июня 2025 года подсудимый открыто похитил с прилавка магазина пять бутылок коньяка и попытался скрыться. Вечером того же дня его задержали сотрудники полиции в том же торговом зале.

Во время задержания около служебного автомобиля мужчина нанес сотруднице полиции удар металлической иглой от шприца, которую имел при себе. При этом он достоверно знал о своей ВИЧ-инфекции и необходимости соблюдать санитарно-гигиенические меры.

В результате нападения потерпевшая получила колотую рану в области лопатки. Суд признал, что своими действиями подсудимый поставил сотрудницу полиции в реальную опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Ранее сообщалось, что полицейские поймали подозреваемого в попытке изнасилования нижегородки спустя 9 лет. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

