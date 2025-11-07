Нижегородец получил 4,5 года за грабеж и попытку заразить полицейскую ВИЧ

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор местному жителю, признанному виновным в грабеже и попытке заражения сотрудницы полиции ВИЧ-инфекцией. Мужчине назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.
Как сообщили в суде, обвинение было предъявлено по трем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 161 ("Грабеж"), ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 122 ("Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией").
Следствием установлено, что днем 27 июня 2025 года подсудимый открыто похитил с прилавка магазина пять бутылок коньяка и попытался скрыться. Вечером того же дня его задержали сотрудники полиции в том же торговом зале.
Во время задержания около служебного автомобиля мужчина нанес сотруднице полиции удар металлической иглой от шприца, которую имел при себе. При этом он достоверно знал о своей ВИЧ-инфекции и необходимости соблюдать санитарно-гигиенические меры.
В результате нападения потерпевшая получила колотую рану в области лопатки. Суд признал, что своими действиями подсудимый поставил сотрудницу полиции в реальную опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
