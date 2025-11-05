Подозреваемого в нападении на нижегородку нашли спустя 9 лет Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Правоохранители установили личность мужчины, который пытался изнасиловать 38-летнюю нижегородку более девяти лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В феврале 2016 года в полицию обратилась жительница Нижнего Новгорода. Она попросила привлечь к ответственности незнакомца, который пытался изнасиловать ее в подъезде дома на улице Лебедева, угрожая ножом. Довести дело до конца ему не удалось, потому что женщина оказала сопротивление.

Тогда было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия была обнаружена жестяная банка. Судмедэксперт провел экспертизу и выявил ДНК-профиль напавшего на нижегородку мужчины. В октябре 2025 года по федеральной базе данных геномной информации удалось установить совпадение ранее выделенного ДНК-профиля с генетическим профилем 46-летнего жителя областного центра.

Правоохранители отыскали мужчину и впоследствии задержали. Ему предъявлено обвинение в покушении на изнасилование. Сейчас он находится в СИЗО.

Напомним, что в Нижнем Новгороде осудили мужчину за убийство девушки 30-летней давности.

Сообщалось также, что Число изнасилований выросло на 84% в Нижегородской области.