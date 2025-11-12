Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
12 ноября 2025 18:09ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений
11 ноября 2025 19:34Представители 20 нижегородских компаний прошли обучение в программе "Экспортный форсаж"
11 ноября 2025 18:45Прожиточный минимум нижегородцев вырастет до 17,8 тысячи рублей в 2026 году
11 ноября 2025 16:03На 5% увеличится выработка у нижегородского производителя автодеталей
11 ноября 2025 15:29Депутаты гордумы просят увеличить фонды ради новогодних мероприятий для детей
11 ноября 2025 14:36Нижегородцы взяли кредитов на 309,8 млрд рублей с начала года
11 ноября 2025 14:08Еще 163 млн рублей выделят на строительство тоннеля в Почаинском овраге
11 ноября 2025 13:45Депутаты городской думы посетят станцию аэрации в Нижнем Новгороде 18 ноября
10 ноября 2025 19:04Первая в Нижегородской области территориальная сетевая организация присоединилась к федеральному проекту "Производительность труда"
10 ноября 2025 17:50Аналитик Муртазин рассказал, что будет с ценами на технику в 2026 году
Экономика

Представители 20 нижегородских компаний прошли обучение в программе "Экспортный форсаж"

11 ноября 2025 19:34 Экономика
Представители 20 нижегородских компаний прошли обучение в программе Экспортный форсаж

Фото: Центр поддержки экспорта Нижегородской области

Представители 20 нижегородских компаний прошли обучение во втором потоке образовательной программы «Экспортный форсаж». Программа реализуется Центром поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Обучение проводится в соответствии с программами Российского экспортного центра (РЭЦ).

«Центр поддержки экспорта оказывает нижегородским предпринимателям комплексное сопровождение в сфере внешнеэкономической деятельности. Эксперты организуют участие субъектов МСП в зарубежных бизнес-миссиях и выставках, проводят профильные семинары, помогают с размещением продукции на международных электронных торговых площадках и реализуют акселерационные программы. Одной из ключевых образовательных программ является «Экспортный форсаж». Проект позволяет участникам системно прорабатывать экспортные проекты и формировать необходимые компетенции для выхода на зарубежные рынки. В этом году по итогам первого этапа обучения нижегородские предприниматели заключили два экспортных контракта с компаниями из Киргизской Республики и Республики Сербия», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

Другие предприятия прорабатывают возможность заключения контрактов с предприятиями из Турции, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, Грузии, Бразилии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Китая, Японии, Индии, Ирана, Вьетнама и Армении.

«За все время действия программы, с 2021 года, обучение прошли сотрудники 86 компаний Нижегородской области. По итогам проработанных в ходе мероприятий решений ее участники заключили 56 экспортных контрактов на сумму 5,7 миллиона долларов», -  подчеркнул Максим Черкасов.

Во время обучения некоторые компании воспользовались услугами регионального Центра поддержки экспорта: приняли участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, международных консультациях РЭЦ, а также участвовали в форуме химиков на «ИННОПРОМ.Беларусь».

Обучение по акселерационной программе «Экспортный форсаж» организуется РЭЦ ежегодно. Узнать подробнее об участии в этой программе и других мероприятиях для экспортеров можно в Центре поддержки экспорта Нижегородской области по телефону: 8 (831) 435-17-00 или электронной почте: info@export-nn.ru.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производство Экспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных