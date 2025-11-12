Представители 20 нижегородских компаний прошли обучение в программе "Экспортный форсаж" Экономика

Фото: Центр поддержки экспорта Нижегородской области

Представители 20 нижегородских компаний прошли обучение во втором потоке образовательной программы «Экспортный форсаж». Программа реализуется Центром поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Обучение проводится в соответствии с программами Российского экспортного центра (РЭЦ).

«Центр поддержки экспорта оказывает нижегородским предпринимателям комплексное сопровождение в сфере внешнеэкономической деятельности. Эксперты организуют участие субъектов МСП в зарубежных бизнес-миссиях и выставках, проводят профильные семинары, помогают с размещением продукции на международных электронных торговых площадках и реализуют акселерационные программы. Одной из ключевых образовательных программ является «Экспортный форсаж». Проект позволяет участникам системно прорабатывать экспортные проекты и формировать необходимые компетенции для выхода на зарубежные рынки. В этом году по итогам первого этапа обучения нижегородские предприниматели заключили два экспортных контракта с компаниями из Киргизской Республики и Республики Сербия», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

Другие предприятия прорабатывают возможность заключения контрактов с предприятиями из Турции, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, Грузии, Бразилии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Китая, Японии, Индии, Ирана, Вьетнама и Армении.

«За все время действия программы, с 2021 года, обучение прошли сотрудники 86 компаний Нижегородской области. По итогам проработанных в ходе мероприятий решений ее участники заключили 56 экспортных контрактов на сумму 5,7 миллиона долларов», - подчеркнул Максим Черкасов.

Во время обучения некоторые компании воспользовались услугами регионального Центра поддержки экспорта: приняли участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, международных консультациях РЭЦ, а также участвовали в форуме химиков на «ИННОПРОМ.Беларусь».

Обучение по акселерационной программе «Экспортный форсаж» организуется РЭЦ ежегодно. Узнать подробнее об участии в этой программе и других мероприятиях для экспортеров можно в Центре поддержки экспорта Нижегородской области по телефону: 8 (831) 435-17-00 или электронной почте: info@export-nn.ru.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.