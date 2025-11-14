Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
14 ноября 2025 15:02 Экономика
Телеком-рынок России готовится сделать цифровой рывок

Фото: МТС

Российская телеком-индустрия переживает период глубоких изменений. На фоне сложной макроэкономической ситуации и геополитического давления отрасли предстоит не просто адаптироваться, а выйти на качественно новый уровень развития. По мнению генерального директора МТС Инессы Галактионовой, именно сейчас рынок стоит перед возможностью совершить прорыв и стать фундаментом экономики данных. Об этом она рассказала в интервью изданию "Коммерсантъ". 

По ее словам, сегодня операторы по всему миру сталкиваются с проблемой коммодитизации — пользователям уже недостаточно просто минут и гигабайтов, они ждут новых сервисов и ценности. Это усиливает ценовую конкуренцию и снижает прибыльность. Это, в свою очередь, требует от операторов новых решений.

На отрасль давят и внутренние вызовы: высокая стоимость кредитов, санкции, затрудняющие доступ к технологиям, рост числа кибератак, нехватка специалистов и задачи государства по обеспечению технологического суверенитета.

Тем не менее, за последние три года рынок не только выстоял, но и окреп. Операторы научились работать в условиях давления, сохранили темп развития и смогли запустить собственные технологические решения. МТС, например, разработала собственную платформу видеосвязи, ИИ-сервисы для бизнеса, внедрила ИИ-агентов в инфраструктуру и начала использовать отечественные базовые станции LTE. Компания также делает первые шаги в направлении гибридной спутниковой связи.

Сейчас стартует следующий этап — переход к концепции "Телеком 2.0". Суть этой модели — превращение телеком-компаний в цифровые платформы.

"Для граждан "Телеком 2.0" даст новые услуги: персональных ИИ-помощников прямо в тарифах, потоковый перевод речи с любого языка прямо на сети, персональных ассистентов, которые включаются во время вызова, проактивную ИИ-защиту от фрода. Часть подобных решений используется, но еще большую часть лишь предстоит внедрить", - сказала Галактионова.

Но ИИ будет не только частью клиентского опыта, но и инструментом для управления сетью: анализировать нагрузку, выявлять сбои и устранять их в реальном времени.

Для бизнеса телеком станет ключевым партнером в цифровизации: без устойчивой связи невозможны ни автономный транспорт, ни умные города, ни роботизированные предприятия. А для государства — это опора технологического суверенитета.

"Здесь национальные проекты, в первую очередь "Экономика данных", уже формируют спрос на инфраструктуру связи нового поколения", - добавила эксперт.

ИИ МТС Сотовые операторы
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных