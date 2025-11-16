Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 ноября 2025 09:17Выше Москвы и Лондона: Нижний Новгород снова в лидерах по качеству жизни
16 ноября 2025 08:45Ограничения вводились утром в нижегородском аэропорту
15 ноября 2025 16:36Ледяной дождь ожидается ночью в Нижегородской области
15 ноября 2025 15:17Необычный "семейный" случай заболевания раком выявлен в Нижнем Новгороде
15 ноября 2025 14:22Еще несколько сайтов будут доступны нижегородцам при отключении интернета
15 ноября 2025 11:47Нижегородские коммунальщики отремонтировали опасные входные группы после штрафа
15 ноября 2025 10:16Сезон навигации для маломерных судов завершился в Нижегородской области
15 ноября 2025 10:01Возможности Нижегородской области для подготовки ИТ-кадров представили на всероссийском форуме
15 ноября 2025 09:36Движение на улице Лоскутова будут ограничивать в течение трех дней
15 ноября 2025 08:00Граффити в честь героя-кинолога Кудрявцева открыли в Нижнем Новгороде
Общество

Выше Москвы и Лондона: Нижний Новгород снова в лидерах по качеству жизни

16 ноября 2025 09:17 Общество
Выше Москвы и Лондона: Нижний Новгород снова в лидерах по качеству жизни

Нижний Новгород занял второе место среди крупнейших городов России по индексу качества жизни, согласно свежим данным аналитического портала Numbeo. В глобальном рейтинге город оказался на 165-й позиции с показателем 147,9 балла, уступив в стране лишь Калининграду.

Исследование охватило 279 крупных и динамично развивающихся городов на всех континентах. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с маем — тогда индекс составлял 152,02 — Нижний Новгород сохраняет лидирующие позиции среди российских и европейских городов, опережая Москву, Санкт-Петербург и ряд других мегаполисов.

Анализ проводился по восьми ключевым критериям. Особенно высокие оценки Нижний Новгород получил в области здравоохранения — 74,5 балла, что является лучшим результатом среди городов-лидеров. Также город выделяется высоким уровнем безопасности — 72,2 балла.

Дополнительными преимуществами являются доступная стоимость жизни (34,5) и умеренное среднее время в пути до работы — 27,1 минуты. Покупательная способность населения оценивается в 56,1 балла, что соответствует средним показателям по стране.

На международной арене Нижний Новгород демонстрирует конкурентоспособность, опережая по качеству жизни такие крупные города, как Лондон, Нью-Йорк, Пекин, Дели и Рио-де-Жанейро. По уровню комфорта жизни он приближается к таким европейским столицам, как Прага и Берлин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-30 по уровню зарплат.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Рейтинг
Поделиться:
Новости по теме
20 октября 2025 10:07Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по науке и технологиям
13 октября 2025 10:09Нижний Новгород занял 26 место по уровню заработных плат в стране
06 октября 2025 09:21Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню благосостояния
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных