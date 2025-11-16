Выше Москвы и Лондона: Нижний Новгород снова в лидерах по качеству жизни

Нижний Новгород занял второе место среди крупнейших городов России по индексу качества жизни, согласно свежим данным аналитического портала Numbeo. В глобальном рейтинге город оказался на 165-й позиции с показателем 147,9 балла, уступив в стране лишь Калининграду.
Исследование охватило 279 крупных и динамично развивающихся городов на всех континентах. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с маем — тогда индекс составлял 152,02 — Нижний Новгород сохраняет лидирующие позиции среди российских и европейских городов, опережая Москву, Санкт-Петербург и ряд других мегаполисов.
Анализ проводился по восьми ключевым критериям. Особенно высокие оценки Нижний Новгород получил в области здравоохранения — 74,5 балла, что является лучшим результатом среди городов-лидеров. Также город выделяется высоким уровнем безопасности — 72,2 балла.
Дополнительными преимуществами являются доступная стоимость жизни (34,5) и умеренное среднее время в пути до работы — 27,1 минуты. Покупательная способность населения оценивается в 56,1 балла, что соответствует средним показателям по стране.
На международной арене Нижний Новгород демонстрирует конкурентоспособность, опережая по качеству жизни такие крупные города, как Лондон, Нью-Йорк, Пекин, Дели и Рио-де-Жанейро. По уровню комфорта жизни он приближается к таким европейским столицам, как Прага и Берлин.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-30 по уровню зарплат.
