Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по науке и технологиям Наука

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область вновь вошла в число лидеров по уровню научно-технологического развития, заняв четвертую строчку в общероссийском рейтинге. Об этом сообщается в рейтинге, подготовленном аналитиками РИА Новости.

По итогам 2024 года регион набрал 64,63 балла, сохранив свое положение в первой пятерке. В 2023 году Нижегородская область также занимала четвертое место. Лидерами рейтинга стали Москва (81,82 балла), Республика Татарстан (70,56 балла) и Санкт-Петербург (70,11 балла). И

Как отмечается в исследовании, на регионы, вошедшие в первую десятку, приходится 65% от общего объёма инновационной продукции и услуг, произведённых в стране. Это подчёркивает значимость лидирующих субъектов в формировании научно-технического потенциала России.

Для составления рейтинга использовались данные Росстата и Роспатента. В анализ включены 19 показателей, объединённых в четыре ключевые группы, отражающие состояние материально-технической базы, наличие квалифицированных кадров, а также масштабы и результативность научной деятельности. Методика рейтинга предполагает шкалу от 1 до 100 баллов.

