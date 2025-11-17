Терапия для особенных детей: юные нижегородцы с ОВЗ посетили дельфинарий Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Дети с ограниченными возможностями здоровья посетили Нижегородский дельфинарий. Мероприятие организовано при поддержке партии «Единая Россия».

«В дельфинарии ребята окунулись в мир безграничных возможностей и радости. Я уверен, что это событие наполнило детские сердца восторгом, удивлением и счастьем. Для ребят это стало настоящим волшебством, которое они запомнят надолго», – отметил региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда» Роман Пономаренко.

Дети увидели дельфинов, морского котика и морскую львицу. Обитатели дельфинария продемонстрировали свои умения: выполняли прыжки, играли с мячом, танцевали, и даже рисовали картины.

«Благодаря таким проектам у детей с ОВЗ появляется шанс увидеть мир, который часто бывает для них закрыт. Совместный поход в дельфинарий – это возможность чувствовать себя частью коллектива, учиться общаться и дружить. Это невероятный заряд радости и сплочения, который дети получают от общих впечатлений!», – сказала помощник регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда» Елена Овсянникова.

Общение с дельфинами приносит пользу детям с ментальными заболеваниями. Дельфинотерапия помогает улучшить психоэмоциональное состояние детей и повысить уровень доверия к окружающему миру.

«Я впервые увидел дельфинов не на картинке, а вживую. Они поразили меня своими трюками, синхронностью и музыкальностью. А ещё я теперь знаю, какими звуками дельфины общаются. Это мероприятие подарило мне невероятно яркие и радостные эмоции», – поделился участник мероприятия Богдан Коваль.

«Особенно запомнилось, как дельфины катали на себе дрессировщика. Хотелось бы в будущем тоже поплавать вместе с дельфинами, поближе пообщаться с этими милыми и добрыми животными», – сказал участник мероприятия Андрей Куликов.

Поддержка и социальная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья является одним из важнейших направлений партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда».