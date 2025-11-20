275 млн рублей получили нижегородские компании в виде льготных займов от "ГосМФО" за 10 месяцев 2025 года Экономика

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

99 льготных займов на общую сумму 275 млн рублей выдала нижегородским предпринимателям подведомственная организация регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства – АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» («ГосМФО») – за 10 месяцев 2025 года.

Деятельность организации ведется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

«Льготные займы – одна из наиболее востребованных мер поддержки бизнеса в Нижегородской области. Предприниматели могут выбрать любую из пяти программ финансирования и направить средства на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, транспорта или недвижимости, а также на рефинансирование текущих кредитов. С начала года профинансированы проекты нижегородских предпринимателей на общую сумму 275 миллионов рублей», – рассказала министр промышленности торговли, предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В зависимости от нужного объема средств, компании могут оформить заем на сумму от 50 тысяч до 5 млн рублей по ставке от 5 до 18 процентов годовых. Размер процентной ставки зависит от программы финансирования и категории получателя. На самые выгодные условия могут претендовать предприниматели из приоритетных категорий заемщиков. В их числе - субъекты МСП со стажем менее двух лет; представители креативных индустрий и экспортёры; компании, работающие в сферах обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса и общественного питания, туризма, информационных технологий и связи, а также предприятия, ведущие деятельность в сфере профессиональных, научных и технических услуг, включая консалтинговые, инженерные, проектные, исследовательские, ветеринарные, бухгалтерские, дизайнерские и прочие услуги.

Наибольшее количество займов одобрено компаниям из сфер торговли, обрабатывающей промышленности, транспортных услуг, строительства и туризма.

Получить заем на льготных условиях от «ГосМФО» могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие деятельность в Нижегородской области и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

Подробная информация о льготных займах размещена на официальном сайте АНО «МКК ПП НО»: www.gosmfo52.ru/mikrofinansirovanie/. Подать заявку в формате онлайн на получение льготного займа можно через личный кабинет на цифровой платформе МСП.РФ: https://мсп.рф/services/microloan/promo.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».