В Нижнем Новгороде открыли граффити в честь героя СВО Александра Курышова

В Нижнем Новгороде в парке имени Свердлова 20 ноября состоялось торжественное открытие арт-объекта, посвященного нижегородскому воину Александру Курышову, героически погибшему на СВО. Граффити создали в рамках регионального проекта «Образ Победы», который реализуется нижегородским отделением движения «Волонтёры Победы» при поддержке правительства региона. В церемонии открытия приняли участие родители героя, представители ветеранских организаций, волонтеры и школьники.

Александр Курышов - уроженец Заволжья. В 2024 году он добровольцем отправился на фронт, служил в звании старшины 2-й стрелковой роты 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, был разведчиком. В августе 2024 года в районе Авдеевки Донецкой области Александр Курышов совершил героический поступок, ценой собственной жизни защитив своих боевых товарищей. За проявленные отвагу и самоотверженность был посмертно награжден орденом Мужества.

«Спасибо, что помогаете хранить память о сыне, рассказываете о его подвиге нижегородцам», - поблагодарила волонтеров мама героя Наталья Кувшинова.

«Для нас крайне важно, чтобы память о подвиге наших земляков была живой и осязаемой. Когда мы создаём такие муралы, то вкладываем в них частичку души. Мы общаемся с семьями героев, узнаём их историю. Наша задача – донести эту информацию до сердец нижегородцев, особенно молодёжи», - отметила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Проект «Образ Победы» зародился в год 75-летия Победы, в 2024 году он вошел в топ 100 лучших проектов Фонда президентских грантов. Патриотические граффити с изображением ветеранов Великой Отечественной войны, героев других горячих точек и участников специальной военной операции появились с 2020 года во всех районах Нижнего Новгорода и округах региона. Мурал, посвященный Александру Курышову, стал 348 арт-объектом, который создан в рамках регионального проекта.

Напомним, что каждый житель Нижегородской области может стать частью этого важного проекта и увековечить память о своих героях — участниках Великой Отечественной войны или специальной военной операции. Подать заявку и предложить героя для граффити можно по телефону: 8-831-410-81-10 либо написать в сообщения группы «Волонтёры Победы. Нижегородская область» в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/niznovgorod.zapobedu.

