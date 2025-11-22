Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Затяжные магнитные бури идут в Нижний Новгород

22 ноября 2025 15:09 Общество
Затяжные магнитные бури идут в Нижний Новгород

Фото: сгенерировано нейросетью

В конце ноября Нижний Новгород окажется под воздействием продолжительных геомагнитных бурь. По данным портала my-calend.ru, серия геоштормов продлится с 23 по 30 ноября, а пик магнитной активности придется на 26 и 27 число.

Уже вечером 23 ноября уровень магнитных возмущений поднимется до 4 баллов из 8 возможных. На следующий день ожидается полноценный геомагнитный шторм, который продлится весь день.

С 24 по 30 ноября интенсивность бурь будет колебаться от 3 до 5 баллов. Наиболее неблагоприятные дни — 26 и 27 ноября, когда уровень активности не опустится ниже 5 баллов. Стабилизация магнитного фона прогнозируется не ранее начала декабря.

Однозначного ответа на вопрос о том, насколько сильно магнитные бури влияют на здоровье, не существует. Однако статистика указывает на рост количества инфарктов и инсультов во время подобных природных явлений, а ухудшение самочувствия в эти дни наблюдается примерно у 75% населения.

Особенно чувствительно реагируют метеозависимые люди, а также те, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом даже у физически здоровых людей могут возникать такие симптомы, как головная боль, раздражительность, упадок сил и нарушения сна.

Фельдшер Наталья Балан, управляющая сетью пансионатов для пожилых людей "Теплые беседы", объяснила РИА "Новости", что изменения в магнитном поле влияют на работу сердца, сосудов, нервной системы и головного мозга. Это может привести к гипоксии тканей, общей слабости и эмоциональной нестабильности.

Самым распространенным симптомом считается головная боль, которая может переходить в мигрень, вызывать бессонницу, апатию, тошноту и общее недомогание. В таких случаях врачи рекомендуют принять обезболивающее, успокоительное средство и постараться выспаться.

Если подобные состояния повторяются при каждом геомагнитном шторме, врачи советуют заранее готовить организм: соблюдать режим дня, сократить физические нагрузки, избегать стресса и уделять внимание позитивным эмоциям.

В особую группу риска входят пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным российских исследователей, в периоды магнитных бурь число госпитализаций возрастает в полтора раза. Чаще всего пациенты поступают с инфарктами, сосудистыми нарушениями головного мозга, тахикардией и болями в области сердца.

Чтобы свести к минимуму риски, специалисты рекомендуют: регулярно контролировать давление; обсудить с врачом схему приёма медикаментов; всегда держать под рукой необходимые лекарства и воду; избегать негативных эмоций и стрессов; отказаться от алкоголя, курения и тяжелой пищи.

Также врачи подчеркивают важность спокойного отношения к новостям о магнитных бурях. Излишняя тревожность способна навредить не меньше, чем само явление. 

Теги:
Астрономия Медицина и здоровье Прогноз
