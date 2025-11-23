Сёстры Аверины показали Яне Батыршиной свой родной дом в Заволжье Общество

Фото: Rutube, "Элемент Батыршиной"

Дина и Арина Аверины, известные российские гимнастки, приехали в родной город Заволжье, чтобы показать Яне Батыршиной свой дом и поделиться воспоминаниями о детстве. Съёмки в Нижегородской области прошли для медиапроекта "Элемент Батыршиной", главным героем которого стала Дина Аверина.

Сёстры выросли в трёхкомнатной квартире в двухэтажном доме №8, расположенном в Советском переулке. Они не были здесь с 2006 года - с тех пор, как уехали. За это время у квартиры сменилось хозяева, и действующие отказались пускать съёмочную группу. Поэтому о своём детстве Аверины рассказывали во дворе "сталинки".

Отец гимнасток Александр вспоминал, что в детстве девочки часто играли на улице. Он рассказывал о том, как выпускал их во двор, где они играли с большой собакой Тимкой, а родители присматривали за ними из окна: "Мы как бы и в городе, и в то же время как в деревне".

В их доме было много интересных деталей, которые запомнились сёстрам. Например, Арина рассказала о том, как получила шрам на голове, ударившись об угол шкафа. Отец признался, что после того случая они не сразу обратились за медицинской помощью, но всё обошлось благополучно.

Их старшая сестра Полина придумывала упражнения, а тяжёлые носки, связанные бабушкой, заменяли им булавы. Это было необходимо после того, как на потолке появились пятна и трещины от настоящих булав. Тогда Дине и Арине было всего четыре года, и они только начинали свой путь в спорте.

Сёстры также вспомнили о тёплых полах на кухне, которые были для них настоящим спасением зимой. Они рассказывали, как грели свою одежду на полу и иногда даже ложились рядышком, чтобы согреться. Девочки ссорились из-за мелочей и даже дрались, но в соперничестве их отношения укреплялись.

Несмотря на все трудности, Дина считает свое детство счастливым. Она с теплотой вспоминает свою малую родину и признаётся, что очень не хотела уезжать. Эти воспоминания, вероятно, всегда будут с ней, напоминая о том, откуда она родом и какие корни у неё есть.