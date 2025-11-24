Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Экономика

Выработка нижегородской компании спецтехники выросла на 20% благодаря федпроекту

24 ноября 2025 16:15 Экономика
Выработка нижегородской компании спецтехники выросла на 20% благодаря федпроекту

Фото: минпромторг Нижегородской области

Нижегородское ООО «Техномегадрайв» (Ворсма, Нижегородская область) подвело итоги внедрения бережливых технологий в рамках федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания занимается проектированием, производством и реализацией спецтехники различного назначения. Внедрение производственной системы  обеспечивают эксперты регионального центра компетенций (РЦК), подведомственного учреждения министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

В качестве пилотного потока эксперты РЦК и проектная команда предприятия выбрали процесс изготовления пищевой окрашенной цистерны, которая обеспечивает более 30 процентов выручки предприятия.

«На предприятии «Техномегадрайв» специалисты РЦК провели диагностику, благодаря которой выявили 29 проблем, требующих решений. Команда проекта от предприятия совместно с экспертами РЦК оптимизировала пилотный поток. Например, проблема захламлённости рабочих мест была решена благодаря системе организации 5С*. В результате внедренных изменений за полгода удалось повысить выработку на 20 процентов и сократить длительность производственного цикла на 25 процентов», - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 10 сотрудников предприятия, подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

 Как сообщил Максим Черкасов, в Нижегородской области более 40 компаний автомобилестроительной отрасли внедряют инструменты федерального проекта «Производительность труда».

«По этому показателю отрасль занимает одну из лидирующих позиций. Автомобилестроение — это крупный сектор с большим числом предприятий и сотрудников, поэтому повышение производительности здесь имеет особое значение и напрямую влияет на результаты работы всей отрасли», — сказал министр.

В Нижегородской области участниками федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» являются 302 региональные компании.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Теги:
Нацпроект Производительность труда Производство
