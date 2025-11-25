Никитин поручил рационально использовать песко-соляную смесь в Нижнем Новгороде Общество

Губернатор Глеб Никитин поручил рационально использовать песко-соляную смесь в Нижнем Новгороде. Вопрос на эту тему прозвучал в ходе прямой линии 25 ноября.

"Еще раз обратим внимание мэра и дорожных служб, чтобы все нормативы соблюдались в рамках разумного. Но иногда нормативы как раз и требуют, чтобы песко-соляная смесь была на определенной территории. Это контролируется с использованием системы ГЛОНАСС и километража прохода техники. В последнее время мы активно уходим от песка к реагентам, 70% территорий с использованием реагентов было обработано", - заявил глава региона.

Никитин подчеркнул, что во всех городах пытаются найти баланс между песком и реагентами. Реагенты стоят в 10 раз дороже.

"Мы будем работать, чтобы взвешенный подход был в еще большей степени внедрен, чтобы использование песко-соляной смеси было минимально. Надо избегать человеческого фактора, когда сыпят песок в лужи, тогда, когда это не требуется. Это нужно и для чистоты. и для экономии, а сейчас она очень актуальна", - сказал глава региона.

Никитин также призвал всех нижегородцев требовать от домоуправляющих компаний качественной уборки снега зимой.

"Средств на это достаточно, это должно быть обеспечено. Вы можете расторгнуть договор с ДУКом, вы их нанимаете на работу. Требуйте, чтобы они качественно выполняли свою работу", - резюмировал губернатор.