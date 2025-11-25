Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2025 16:1330-летие регионального отделения "Союза пенсионеров России" отметили в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 16:05Почему из Нижнего Новгорода нет рейсов в Таиланд: ответ Никитина
25 ноября 2025 15:57Озвучены три проблемы, мешающие губернатору Глебу Никитину спать
25 ноября 2025 15:55Интернет ускорили в поселке Дубравный перед стартом лыжного сезона
25 ноября 2025 15:40Нижегородцев избавят от вони летом 2026 года
25 ноября 2025 15:29Нижегородская область направила 17 млрд рублей на помощь бойцам СВО
25 ноября 2025 15:22Новую школу в Лыскове начнут строить в 2026 году
25 ноября 2025 15:18Никитин поручил рационально использовать песко-соляную смесь в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 15:10Новые пункты проката детских товаров откроют в Нижегородской области в 2025 году
25 ноября 2025 14:56Станции метро "Сенная" и "Площадь Свободы" достроят к середине 2027 года
Общество

Никитин поручил рационально использовать песко-соляную смесь в Нижнем Новгороде

25 ноября 2025 15:18 Общество
Никитин поручил рационально использовать песко-соляную смесь в Нижнем Новгороде

Губернатор Глеб Никитин поручил рационально использовать песко-соляную смесь в Нижнем Новгороде. Вопрос на эту тему прозвучал в ходе прямой линии 25 ноября.

"Еще раз обратим внимание мэра и дорожных служб, чтобы все нормативы соблюдались в рамках разумного. Но иногда нормативы как раз и требуют, чтобы песко-соляная смесь была на определенной территории. Это контролируется с использованием системы ГЛОНАСС и километража прохода техники. В последнее время мы  активно уходим от песка к реагентам, 70% территорий с использованием реагентов было обработано",  - заявил глава региона.

Никитин подчеркнул, что во всех городах пытаются найти баланс между песком и реагентами. Реагенты стоят в 10 раз дороже.

"Мы будем работать, чтобы взвешенный подход был в еще большей степени внедрен, чтобы использование песко-соляной смеси было минимально. Надо избегать человеческого фактора, когда сыпят песок в лужи, тогда, когда это не требуется. Это нужно и для чистоты. и для экономии, а сейчас она очень актуальна", - сказал глава региона.

Никитин также призвал всех нижегородцев требовать от домоуправляющих компаний качественной уборки снега зимой.

"Средств на это достаточно, это должно быть обеспечено. Вы можете расторгнуть договор с ДУКом, вы их нанимаете на работу. Требуйте, чтобы они качественно выполняли свою работу", - резюмировал губернатор.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин ДУК Снег
Поделиться:
Новости по теме
14 ноября 2025 08:00Готовность нижегородских подрядчиков к зиме проверили в ГУАД
11 ноября 2025 15:43Из-за похолодания в Нижнем Новгороде будут дежурить более 80 спецмашин
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных