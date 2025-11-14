Готовность нижегородских подрядчиков к зиме проверили в ГУАД Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

Специалисты Главного управления автомобильных дорог (ГУАД) Нижегородской области проверили готовность подрядных организаций к обеспечению безопасного и бесперебойного движения на региональных трассах в зимний период 2025/2026 годов. Они проинспектировали 15 подрядных организаций, ответственных за обслуживание почти 13 тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог, а также три специализированные мостовые службы.

По словам директора ГУАД Леонида Самухина, особое внимание при проверках уделялось техническому состоянию снегоуборочной техники, наличию противогололёдных материалов, а также организации круглосуточных дежурств.

"Общая готовность по области составляет 90%. Ожидается, что все организации достигнут полной готовности к 20 ноября. Запланированные мероприятия, включая устранение локальных повреждений дорожного полотна и формирование смен для круглосуточного реагирования, уже реализованы в полном объёме", — сообщил Самухин.

Для борьбы с гололёдом и снегопадами на дорогах региона уже заготовлено 315 тысяч тонн противогололёдных материалов. К зимнему сезону подрядчики подготовили 569 единиц специализированной дорожной техники. Дополнительно создан резерв из 329 машин, включая тракторы с навесным оборудованием, роторные снегоочистители и транспорт для доставки персонала. Это позволит оперативно реагировать на внештатные ситуации и пиковые нагрузки.

Координация работ в зимний период будет осуществляться через круглосуточную диспетчерскую службу ГУАД. Она станет ключевым элементом взаимодействия между дорожными службами, ГИБДД, МЧС и муниципальными диспетчерами.

Ранее сообщалось, что снег в Нижнем Новгороде и Кстове будут убирать более тысячи рабочих и около 600 единиц техники.