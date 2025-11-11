Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

Из-за похолодания в Нижнем Новгороде будут дежурить более 80 спецмашин

11 ноября 2025 15:43 Общество
Из-за похолодания в Нижнем Новгороде на дороги выведут более 80 спецмашин

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В ночь на среду 12 ноября в Нижнем Новгороде будут дежурить более 80 комбинированных дорожных машин (КДМ), загруженных противогололедными материалами, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Решение принято по поручению главы города Юрия Шалабаева в связи с ожидаемым понижением температуры ниже нуля. Техника будет дежурить во всех районах города. Особое внимание уделят мостам, спускам и основным магистралям, где риск образования гололеда наиболее высок.

Специалисты подчеркивают, что городские службы полностью готовы к ухудшению погодных условий. Все машины переоборудованы, рабочие бригады укомплектованы, а смотры техники завершены во всех районах. В департаменте добавили, что заранее загрузили КДМ противогололедными материалами. 

Ранее сообщалось, что снег в Нижнем Новгороде и Кстове будут убирать более тысячи рабочих и около 600 единиц техники. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных