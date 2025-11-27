Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Общество

8% нижегородцев планируют выучить китайский в 2026 году

27 ноября 2025 09:00 Общество
8% нижегородцев планируют выучить китайский в 2026 году

Фото: Кира Мишина

Жители Нижнего Новгорода активнее интересуются изучением иностранных языков, и всё чаще в их планах появляется китайский. Согласно опросу сервиса "Авито Услуги", 8% нижегородских респондентов собираются начать изучать китайский язык в 2026 году.

Английский по-прежнему остаётся самым распространённым иностранным языком среди нижегородцев, а базовыми знаниями владеют уже 56% опрошенных. Немецкий знают 15%, французский — 4%. 35% участников исследования признались, что знают только родной язык - русский.

Чаще всего нижегородцы изучают иностранные языки в школе (35%), но всё больше людей выбирают онлайн-курсы и приложения — 27%. Индивидуальные занятия предпочли 24%, групповые — 18%. Ещё 17% осваивали языки через просмотр фильмов и сериалов в оригинале.

В 2026 году 21% опрошенных собираются подтянуть английский, а 8% — начать осваивать китайский. Именно эти два языка нижегородцы называют самыми перспективными на ближайшие пять лет — так считают 73% и 69% соответственно.

Французский язык назвали перспективным 10% опрошенных, арабский и испанский — по 9%.

К слову, 78% нижегородцев уверены, что языки обязательно нужны детям. Причём многие считают, что начинать лучше как можно раньше — в детском саду и начальной школе

Также 64% опрошенных убеждены, что владение хотя бы одним иностранным языком способствует карьерному росту. Ещё 36% считают, что без этого сложно оставаться конкурентоспособным, а 27% отмечают, что язык даёт ощутимое преимущество на рынке труда.

Ранее сообщалось, что проваливших ОГЭ нижегородских школьников будут бесплатно обучать рабочим профессиям.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

