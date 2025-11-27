Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Общество

"Ростелеком" меняет порядок набора номера в связи с включением Кстовского района в Нижний Новгород

27 ноября 2025 16:28 Общество
Ростелеком меняет порядок набора номера в связи с включением Кстовского района в Нижний Новгород

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» перевел на новый порядок набора номеров телефонной фиксированной связи абонентов Кстовского района в связи с включением Кстовского района в состав городского округа город Нижний Новгород.

С 26 ноября все стационарные телефонные номера Кстовского района переведены на новый формат: к существующим пятизначным номерам добавлены первые две цифры «45». Жителям Кстовского района для звонков абонентам Нижнего Новгорода и Новинского сельсовета достаточно набрать семизначный номер без набора 8-831. 

Жителям Нижнего Новгорода и Новинского сельсовета для звонков жителям Кстовского района также достаточно набрать новый семизначный номер абонента Кстовского района без набора 8-831.

Прежняя схема набора станет недоступна, при попытке воспользоваться ею пользователь услышит сообщение о корректном порядке набора номера.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы стремимся, чтобы объединение территорий в единое коммуникационное пространство завершилось без лишних барьеров, поэтому переход номеров на единый стандарт пройдет автоматически без каких-либо действий со стороны пользователей. Теперь звонки внутри городского округа будут тарифицироваться как местные».

Работы по изменению порядка набора телефонных номеров для телефонных соединений между абонентами городского округа город Нижний Новгород проведены 26 ноября. Все условия договоров и тарифные планы на услуги телефонной связи останутся без изменений.

Получить дополнительную информацию о новом порядке набора номеров телефонной фиксированной связи можно по телефонам горячей линии: 8 800 100 08 00 — для населения и 8 800 200 30 00 — для юридических лиц.

Теги:
Ростелеком Телефонная линия
Архив
