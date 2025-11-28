Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Экономика

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре с торговым представителем РФ в Египте

28 ноября 2025 15:38 Экономика
Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре с торговым представителем РФ в Египте

Фото: Торговое представительство РФ в Арабской Республике Египет

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре «Час с торговым представителем РФ в Египте» (18+) Алексеем Теваняном. Мероприятие проводит региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ).

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, регион поставляет в Египет изделия из чёрных металлов, пластмассы, древесину и изделия из них, электрооборудование, печатную продукцию и другие товары.

«В 2025 году объём экспорта в Египет вырос примерно на 20 процентов. Сейчас эта страна входит в тройку крупнейших рынков сбыта нашего несырьевого экспорта. Для региона важно повышать этот показатель и создавать условия для дальнейшего увеличения поставок. Открытые диалоги — один из эффективных инструментов такой работы. На вебинаре с торговым представителем РФ в Арабской Республике Египет Алексеем Теваняном участники узнают об особенностях взаимодействия с местными компаниями и смогут получить необходимые рекомендации для выстраивания сотрудничества», — рассказал Максим Черкасов.

Вебинар состоится 8 декабря в 12.00. Для того чтобы стать участником встречи, необходимо до 3 декабря заполнить заявку. 

В 2025 году состоялось пять вебинаров с торговыми представителями РФ в Таджикистане, Киргизии, Армении, Перу и Иране.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону +7 (831) 435-18-48.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Международное сотрудничество Торговля
