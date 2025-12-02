Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

В Нижегородской области в этом году создано более 5 900  га новых лесов

01 декабря 2025 19:37 Общество
В Нижегородской области в этом году создано более 5 900  га новых лесов

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области завершился осенний лесокультурный сезон, в рамках которого было восстановлено более 2 тысяч гектаров лесов. А всего за этот год в регионе создано более 5 900 гектаров новых лесов, сообщили в региональном Минлесхозе. Все мероприятия по созданию и сохранению лесов региона осуществлялись в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие».

«В текущем году новые леса созданы на площади почти 6 тысяч гектаров, что составляет 118% от планового показателя, из них искусственным путём восстановлено 5,4 тысячи гектаров, 0,5 тысячи гектаров – комбинированным. Перевыполнение плана – это не просто статистический рекорд, а инвестиция в экологическое благополучие региона, повышение устойчивости лесного хозяйства и выполнение стратегических задач страны», - отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

При этом 2,3 тысячи гектаров лесов было восстановлено с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой. Он имеет ряд преимуществ: растения сохраняют свою корневую систему во время транспортировки, быстрее адаптируются к новым почвенно-климатическим условиям и демонстрируют высокую приживаемость.

Для создания лесных насаждений в Нижегородской области применяется посадочный материал хвойных пород деревьев – ели и сосны, выращенных в современном селекционно-семеноводческом комплексе «Семеновский спецсемлесхоз» - подведомственном учреждении регионального Минлесхоза. Предприятие выполняет весь цикл работ - от заготовки, переработки, хранения семян лесных растений до получения посадочного материала.

В настоящий момент лесопользователи лесных участков и государственные учреждения также в полном объёме выполнили мероприятия по агротехническим и лесоводственным уходам за созданными лесами в объеме более 36,8 тысячи гектаров.

Для восстановления лесов в 2026 году уже проведена подготовка почвы на площади более 1 тысячи гектаров.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных