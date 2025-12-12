Юрист Соловьёв объяснил, почему поддерживает запрет фейерверков в России

Фото:
В России не затихают дебаты по поводу уместности фейерверков в условиях СВО. В Госдуме прозвучала идея полностью запретить салюты. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в комментарии по этому поводу для 360.ru отметил, что фейерверки представляют угрозу для людей, зданий и автомобилей, поэтому их использование допустимо исключительно в специально отведённых зонах.
По его мнению, в период проведения специальной военной операции россиянам следует воздержаться от запуска фейерверков.
"У нас есть регионы, где это запрещено. До окончания СВО вообще неуместно применять какие-либо фейерверки", — подчеркнул Соловьёв.
Он также напомнил, что согласно правилам безопасности, запуск салютов во дворах многоквартирных домов категорически запрещён, так как это может привести к повреждению фасадов, балконов и окон.
"Должна быть специально оборудованная площадка на определённом расстоянии от многоквартирного дома. Я вообще сделал бы этот вид сертифицируемым, ограничил бы его использование, до нескольких операторов в регионе", — добавил юрист.
Соловьёв выразил мнение, что людям следует доверить запуск пиротехники профессионалам, которые прошли соответствующее обучение и знают, как безопасно обращаться с фейерверками. Он также отметил, что времена, когда запуск фейерверков считался чем-то забавным, давно прошли. По словам юриста, в настоящее время люди не стремятся устроить соревнование по богатству салютов, как это было в 1990-е годы.
Напомним, что в Нижнем Новгороде, как и в предыдущие годы, не будет салютов на Новый год. Но при этом ежегодно для запуска пиротехники в черте города организуют специальные площадки.
