В Нижнем Новгороде не будет салютов на Новый год Культура и отдых

Салютов на Новый год в приволжской столице не будет, сообщили НИА "Нижний Новгород" в городском депкульте.

Впрочем, праздничных фейерверков не было в новогоднюю ночь и в прошлые годы.

Зато каждый год власти определяют площадки, где горожане могут самостоятельно запускать фейерверки. Однако пока конкретики нет.

Накануне выяснилось, что с 20 декабря в Нижнем Новгороде начнут работать новогодние ярмарки (0+). Также опубликована праздничная программа (0+), которую подготовили парки.