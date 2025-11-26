Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Культура и отдых

В Нижнем Новгороде не будет салютов на Новый год

26 ноября 2025 17:08 Культура и отдых
В Нижнем Новгороде не будет салютов на Новый год

Салютов на Новый год в приволжской столице не будет, сообщили НИА "Нижний Новгород" в городском депкульте. 

Впрочем, праздничных фейерверков не было в новогоднюю ночь и в прошлые годы. 

Зато каждый год власти определяют площадки, где горожане могут самостоятельно запускать фейерверки. Однако пока конкретики нет. 

Накануне выяснилось, что с 20 декабря в Нижнем Новгороде начнут работать новогодние ярмарки (0+). Также опубликована праздничная программа (0+), которую подготовили парки. 

