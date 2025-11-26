В Нижнем Новгороде не будет салютов на Новый год

Салютов на Новый год в приволжской столице не будет, сообщили НИА "Нижний Новгород" в городском депкульте.
Впрочем, праздничных фейерверков не было в новогоднюю ночь и в прошлые годы.
Зато каждый год власти определяют площадки, где горожане могут самостоятельно запускать фейерверки. Однако пока конкретики нет.
Накануне выяснилось, что с 20 декабря в Нижнем Новгороде начнут работать новогодние ярмарки (0+). Также опубликована праздничная программа (0+), которую подготовили парки.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+