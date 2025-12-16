Адвокат рассказал, как избежать проблем с законом из-за "сувениров" из отпуска Общество

Фото: Александр Воложанин

Путешествия в зарубежные страны могут быть интересными и познавательными, но иногда они сопровождаются рисками, о которых многие туристы не задумываются. Речь идёт о проблеме с законом из-за предметов, содержащих запрещённые вещества. В России наркотики строго запрещены, и за их незаконный оборот предусмотрены серьёзные наказания. Однако в некоторых странах, популярных среди российских туристов, определённые вещества легализованы.

К сожалению, не все путешественники осознают, что даже небольшое количество запрещённых веществ может привести к уголовной ответственности. Яркий пример — дело актрисы Аглаи Тарасовой, которую осудили за попытку провезти в Россию вейп с гашишным маслом.

Как рассказал 360.ru адвокат Сергей Тюленев, в Уголовном кодексе РФ установлены чёткие критерии для определения размеров наркотических веществ. Например, для гашиша значительный размер составляет более 2 г, крупный — более 25 г, а особо крупный — более 10 кг.

Наказание за незаконный оборот наркотиков зависит от их количества: чем больше, тем суровее. Однако мало кто знает, что ввоз наркотиков в Россию запрещён даже в минимальных количествах. Даже за 0,01 грамма наркотического вещества на туриста может быть возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, а за более крупные объёмы — до 20 лет.

Не имеет значения, содержит ли предмет "чистый" наркотик или он находится в смеси с другими веществами, такими как таблетки, сиропы или жидкости для вейпа. Даже минимальное количество запрещенного вещества может привести к уголовной ответственности.

Таможенные органы обладают современными средствами для обнаружения наркотиков: рентген, служебные собаки, газоанализаторы и опыт сотрудников. Провезти запрещенные вещества незамеченным практически невозможно.

Среди популярных направлений, откуда туристы пытаются привезти запрещенные "сувениры", можно выделить Таиланд, Нидерланды и Израиль. Также стоит отметить, что в России существует список веществ, которые запрещены к обороту, и их ввоз в страну является незаконным.

К популярным предметам, содержащим наркотики, относятся жидкости для курения, шоколад и печенье, сухие смеси трав, сиропы и некоторые лекарства, запрещённые в России.

Чтобы избежать проблем с законом, лучше не брать с собой из отпуска предметы, содержащие съедобные или пригодные для употребления иным образом вещества, если вы не уверены в их безопасности. Не стоит привозить такие предметы для знакомых, особенно лекарства.

Перед вылетом рекомендуется проверять багаж, чтобы убедиться в его безопасности. Даже если кто-то из попутчиков положил запрещённые предметы в ваш багаж, ответственность за их обнаружение и изъятие будете нести именно вы.

Важно помнить, что наличие умысла на незаконный оборот наркотиков не обязательно. Даже если вы не знали о наличии запрещенных веществ в привезенных предметах, вас все равно могут привлечь к ответственности.

Поэтому будьте внимательны и осторожны во время путешествий, чтобы ваш отпуск прошел без неприятных сюрпризов и проблем с законом.