Опоры для канатки через Оку доставили в Нижний Новгород Общество

Фото: АО "Урбантех Канатные дороги"

В Нижнем Новгороде продолжается строительство новой канатной дороги через Оку. На стройплощадку доставлены первые металлические опоры, предназначенные для установки на начальном участке маршрута — от станции метро "Заречная" до района "Тихая гавань".

Как сообщили в АО "Урбантех Канатные дороги", работы идут в плановом режиме. На объекте уже развернут временный строительный штаб, ведутся земляные работы, монтируется система водопонижения. Параллельно специалисты готовят площадки для установки станционных и промежуточных опор.

Вдоль всей трассы планируется установить 15 опор. Каждая из них — это прочная конусообразная конструкция из стали высотой до 21 метра. Диаметр основания составляет 2 метра, а верхняя часть сужается до 0,5 метра. Все элементы прошли обработку методом горячего цинкования, что обеспечивает защиту от коррозии и увеличивает срок службы.

На вершинах опор будут размещены специальные роликовые балансиры, по которым будет двигаться несущий канат с пассажирскими кабинами. Общий вес уже доставленных шести опор составляет около 150 тонн. Сейчас металлические конструкции размещены на охраняемом складе, где проходят подготовку к установке.

Напомним, новая канатка позволит жителям и гостям Нижнего Новгорода быстро пересекать реку Оку, минуя мостовые заторы. Время в пути от "Заречной" до парка "Швейцария" составит около 15 минут, тогда как автомобильная дорога через Молитовский мост занимает до 40 минут.

Ранее сообщалось, что специалисты укрепили конструкции ограждения стройки канатной дороги через Оку в районе станции метро "Заречная". Завершение основных работ запланировано к концу 2026 года.