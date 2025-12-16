Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество
16 декабря 2025 17:00Юрист рассказал, как при разводе оставить себе купленную в браке квартиру
16 декабря 2025 16:54Итоги реализации молодёжной политики в 2025 году подвели в Нижегородской области
16 декабря 2025 16:30Опоры для канатки через Оку доставили в Нижний Новгород
16 декабря 2025 16:00Синоптик Мокеева предупредила о резком потеплении в Нижегородской области
16 декабря 2025 15:35Приставы закрыли нижегородское кафе из-за официантов-нелегалов
16 декабря 2025 14:35Новые автобусы свяжут Кстово с другими районами Нижнего Новгорода
16 декабря 2025 13:29Нижегородцам рассказали, что именно делается для метро на улице Родионова
16 декабря 2025 13:14Замглавы Минприроды Буцаев проверил стройку экотехнопарка в Дзержинске
16 декабря 2025 12:58Нижегородский минград утвердил обновленный облик поликлиники на Автозаводе
16 декабря 2025 12:39Штраф за неуведомление военкомата о переезде вырастет до 20 тысяч с 2026 года
Общество

Опоры для канатки через Оку доставили в Нижний Новгород

16 декабря 2025 16:30 Общество
Опоры для канатки через Оку доставили в Нижний Новгород

Фото: АО "Урбантех Канатные дороги"

В Нижнем Новгороде продолжается строительство новой канатной дороги через Оку. На стройплощадку доставлены первые металлические опоры, предназначенные для установки на начальном участке маршрута — от станции метро "Заречная" до района "Тихая гавань".

Как сообщили в АО "Урбантех Канатные дороги", работы идут в плановом режиме. На объекте уже развернут временный строительный штаб, ведутся земляные работы, монтируется система водопонижения. Параллельно специалисты готовят площадки для установки станционных и промежуточных опор.

Вдоль всей трассы планируется установить 15 опор. Каждая из них — это прочная конусообразная конструкция из стали высотой до 21 метра. Диаметр основания составляет 2 метра, а верхняя часть сужается до 0,5 метра. Все элементы прошли обработку методом горячего цинкования, что обеспечивает защиту от коррозии и увеличивает срок службы.

На вершинах опор будут размещены специальные роликовые балансиры, по которым будет двигаться несущий канат с пассажирскими кабинами. Общий вес уже доставленных шести опор составляет около 150 тонн. Сейчас металлические конструкции размещены на охраняемом складе, где проходят подготовку к установке.

Напомним, новая канатка позволит жителям и гостям Нижнего Новгорода быстро пересекать реку Оку, минуя мостовые заторы. Время в пути от "Заречной" до парка "Швейцария" составит около 15 минут, тогда как автомобильная дорога через Молитовский мост занимает до 40 минут.

Ранее сообщалось, что специалисты укрепили конструкции ограждения стройки канатной дороги через Оку в районе станции метро "Заречная". Завершение основных работ запланировано к концу 2026 года.

Теги:
Канатная дорога Строительство
