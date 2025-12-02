Мэрия усилила контроль за провалом грунта на Заречном бульваре Общество

Фото: "Канатная дорога на Заречном бульваре"/ VK

Власти Нижнего Новгорода прокомментировали введение режима повышенной готовности на Заречном бульваре, где в районе строительства канатной дороги через Оку был зафиксирован провал грунта.

По информации городской администрации, предоставленной НИА "Нижний Новгород", специалисты МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" ежедневно следят за техническим состоянием участка гидротехнического тоннеля реки Ржавка, где произошло обрушение.

В настоящее время специалисты проводят подготовительные мероприятия, необходимые для начала восстановительных работ на аварийной части тоннеля. Ремонт планируется в районе дома №32 по проспекту Ленина.

Ранее сообщалось, что строительство канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде стартовало в августе 2025 года. Завершение основных работ запланировано на конец 2026 года.