На месте будущей канатки через Оку начали рыть котлован Общество

Фото: Сергей Бишлетов

На месте будущей канатной дороги через реку Оку ведется разработка котлована. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АО "Урбантех Канатные дороги".

Перед началом земляных работ специалисты завершили установку шпунтового ограждения. Эта конструкция позволяет укрепить откосы, предотвратить подвижки грунта и защитить строительную площадку от внешнего воздействия.

Кроме того, использование шпунтов полностью исключает негативное влияние на расположенные поблизости здания и сооружения, что особенно важно в условиях городской застройки.

В компании добавили, что все работы ведутся в соответствии со сроками, установленными в концессионном соглашении.

Напомним, строительство канатной дороги через Оку началось 7 августа. Общий объём инвестиций в строительство составляет 5,2 млрд рублей.