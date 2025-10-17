Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Последние новости рубрики Общество
17 октября 2025 18:38На месте будущей канатки через Оку начали рыть котлован
17 октября 2025 18:16Почти 4 тысячи кружков для детей открыли в Подмосковье в 2025 году
17 октября 2025 18:10Автоматизированный пункт приема привозных стоков построят в Канавинском районе
17 октября 2025 17:55Нижегородок предупредили о возможных рисках приема популярного контрацептива
17 октября 2025 17:40Гидрометцентр озвучил прогноз погоды на ноябрь в Нижегородской области
17 октября 2025 17:26 Евгений Люлин считает, что успешные проекты в сфере туризма должны тиражироваться на весь регион
17 октября 2025 17:12Эксперт-мониторинг событий с 10 по 17 октября 2025 года от АНО "Минин-центр"
17 октября 2025 17:00Нарушением прав нижегородского инвалида заинтересовался Бастрыкин
17 октября 2025 16:38Первый пёс - восстановитель лесов появился в России
17 октября 2025 16:30Дорогу на пересечении Алексеевской и Октябрьской не откроют до 1 ноября
Общество

На месте будущей канатки через Оку начали рыть котлован

17 октября 2025 18:38
На месте будущей канатки через Оку начали рыть котлован

Фото: Сергей Бишлетов

На месте будущей канатной дороги через реку Оку ведется разработка котлована. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АО "Урбантех Канатные дороги".

Перед началом земляных работ специалисты завершили установку шпунтового ограждения. Эта конструкция позволяет укрепить откосы, предотвратить подвижки грунта и защитить строительную площадку от внешнего воздействия.

Кроме того, использование шпунтов полностью исключает негативное влияние на расположенные поблизости здания и сооружения, что особенно важно в условиях городской застройки.

В компании добавили, что все работы ведутся в соответствии со сроками, установленными в концессионном соглашении.

Напомним, строительство канатной дороги через Оку началось 7 августа. Общий объём инвестиций в строительство составляет 5,2 млрд рублей. 

Теги:
Канатная дорога Концессия Строительство
