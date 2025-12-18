Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Медаль в честь Матрены Вольской появится в Нижегородской области

18 декабря 2025 15:16 Общество
Медаль в честь Матрены Вольской появится в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ЗСНО

Молодежный парламент внес законодательную инициативу по учреждению медали имени Матрены Вольской. Об этом сообщила пресс-служба Заксобрания Нижегородской области. 

Соответствующий законопроект молодые парламентарии обсудили на заседании 17 декабря с участием председателя Законодательного собрания Евгения Люлина.

Награду предлагается вручать жителям Нижегородской области за выдающийся вклад в защиту прав детей и систематическую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Как подчеркнул Люлин, медаль станет символом преемственности поколений и признанием труда тех, кто формирует у подрастающего поколения любовь к Родине.

"Медаль имени Матрены Вольской — это не просто награда. Это напоминание о подвиге учительницы, спасшей тысячи детей, и одновременно поддержка тех, кто сегодня продолжает ее дело", — отметил он.

Председатель Молодежного парламента Владимир Москаленко рассказал, что работа над инициативой велась серьезно и вдумчиво. 

"Мы уверены, что медаль станет значимым знаком общественного признания для тех, кто посвятил себя воспитанию достойного поколения", — заявил Москаленко.

По итогам заседания Молодежный парламент внес законодательную инициативу в ЗСНО.

Ранее сообщалось, что почетный знак "За служение людям" вручили 42 нижегородцам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Законодательное собрание Молодёжный парламент Награды
