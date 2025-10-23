Никитин учредил новую регнаграду — медаль "За производительность и эффективность" Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области учреждена региональная награда — медаль "За производительность и эффективность". Соответствующий указ подписал губернатор Глеб Никитин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Медалью будут награждать жителей региона, добившихся значительных успехов во внедрении современных методов управления, оптимизации рабочих процессов и повышении результативности деятельности государственных и муниципальных структур, включая подведомственные организации.

Как отмечается в указе, кандидаты на получение награды должны иметь не менее трех лет трудового стажа по основному месту работы и опыт успешной реализации как минимум трех проектов, основанных на принципах бережливого производства.

Ежегодно медаль смогут получить не более 100 человек. Самовыдвижение не предусмотрено — представление на награждение подается работодателем, органами власти или депутатами.

Форма и символика награды также утверждены. Медаль выполнена из латуни с тонировкой под бронзу в виде двухуровневого восьмигранника. На лицевой стороне изображены шестерёнки — символ бережливых технологий — и олень на щите. Вместе с наградой лауреатам вручат лацканный знак и удостоверение.

Фото: Указ губернатора Нижегородской области

Процедура представления и рассмотрения кандидатур строго регламентирована. Документы подаются до 1 августа, комиссия заседает до 15 сентября, а окончательное решение принимает губернатор. В 2025 году крайний срок подачи документов — 1 ноября, а заседание комиссии должно пройти не позже 1 декабря.

Финансирование изготовления медалей, лацканных знаков, удостоверений и футляров осуществляется за счет средств областного бюджета, выделенных на содержание управления делами правительства региона.

Повторное награждение не допускается. Вручение медали будет проходить в торжественной обстановке.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области уже 300 предприятий стали участниками федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".