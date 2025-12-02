Госслужащих Нижегородской области наградили знаком "Почетный наставник" Политика

Фото: Максим Герасимов

1 декабря государственных гражданских служащих Нижегородской области наградили знаком «Почетный наставник» за личный вклад в деятельность по поддержке, обучению и адаптации начинающих специалистов. Награждение состоялось в рамках III Форума наставников, который объединил более 80 сотрудников исполнительных органов региона. Он был организован министерством кадровой политики Нижегородской области.

Награды вручили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Елена Амосова.

Андрей Гнеушев поблагодарил госслужащих за поддержку начинающих специалистов и развитие наставничества в Нижегородской области.

«Институт наставничества активно возрождается в России, и во всех кадровых программах сейчас обязательно есть наставники. Это те люди, которые передают свои знания и опыт, чтобы человек мог развиваться и уверенно идти вперед по карьерной лестнице. За плечами каждого наставника – определенный путь. И личное общение позволяет избежать многих ошибок, с которыми сталкиваются начинающие сотрудники. Симбиоз опыта, мудрости и практики дает совсем другой результат. А еще это помогает вместе находить решения сложных задач. Только вместе мы можем развивать систему кадрового роста», - подчеркнул Андрей Гнеушев.

Итоги реализации программ наставничества в 2025 году представила и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Елена Амосова. Она рассказала, что в 2025 году привлечено 215 наставников из 41 исполнительного органа.

«Мы используем новый подход в наставничестве, который призван сделать адаптацию новых сотрудников максимально комфортной и продуктивной. Нам регулярно поступает «обратная связь» от наставников и новичков, что позволяет отслеживать процесс и своевременно оказывать необходимую поддержку. Наставничество способствует повышению профессионального уровня сотрудников, росту эффективности их работы и укреплению кадрового состава», - отметила Елена Амосова.

Знаком отличия «Почетный наставник» награждены 9 нижегородцев.

Кроме того, благодарностью губернатора Нижегородской области за активную наставническую деятельность были отмечены коллективы министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области, министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Комитета по делам архивов Нижегородской области.

В рамках форума руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов поделился успешным опытом организации наставнической деятельности в возглавляемом им ведомстве.

Для участников мероприятия также был организован обучающий тренинг, направленный на развитие ключевых компетенций наставников на государственной службе.