Показатели нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" полностью выполнены в Нижегородской области Экономика

Фото: КРНО

Итоги реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» за 2025 год подвели на заседании правительства Нижегородской области 22 декабря.

Регион получает федеральные ассигнования на реализацию федеральных проектов «Производительность труда» и «Малое и среднее предпринимательство». Финансовое исполнение по ним составило 100%.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков подчеркнул, что, несмотря на отсутствие финансового обеспечения и показателей, установленных со стороны федерации, регион также активно вовлечен в реализацию федерального проекта «Повышение инвестиционной активности».

«В проект в качестве показателя включен рост среднего значения интегрального индекса субъектов РФ в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Нижегородская область в рейтинге сохранила второе место. Кроме того, в 2025 году мы подтвердили эффективность внедрения элементов регинвестстандарта, заняв второе место после Москвы. Для нас это очень важная оценка, потому что такие показатели говорят о доверии инвесторов к региону и достаточно комфортном климате для ведения бизнеса», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

В мероприятия федерального проекта также включен показатель по развитию особых экономических зон (ОЭЗ).

«В 2025 году площадка ОЭЗ «Кулибин» была расширена почти на 118 гектаров за счет присоединения борской территории. Планируем создать там речной мультимодальный порт. Для реализации проектов на новой территории были заключены соглашения о намерениях на 20 миллиардов рублей с 10 потенциальными резидентами», - напомнил Егор Поляков.

Федеральным проектом «Повышение инвестиционной активности» также предусмотрена реализация проектов государственно-частного партнерства. Всего на сегодня нижегородское правительство заключило 30 соглашений, предметом почти половины из них является строительство школ. Общий объем инвестиций по всем проектам – около 260 млрд рублей.

В рамках муниципально-частного партнерства реализуется 41 проект, основная часть – в коммунально-энергетической сфере. Совокупный объем инвестиций в данные проекты составляет примерно 87,8 млрд рублей.

О реализации в регионе федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» отчитался заместитель губернатора Андрей Саносян.

«По итогам этого года количество субъектов МСП составило 134 тысячи. Это на четыре тысячи субъектов больше, чем в предыдущем, в 2024 году. Финансирование проекта составила 26,6 миллиона рублей, кассовое исполнение – 100 процентов. Все показатели проекта выполнены в полном объеме, некоторые – с превышением плановых значений. В 2025 году Нижегородская область стала победителем в номинации лучшей площадки для развития бизнеса», - подчеркнул Андрей Саносян.

Напомним, что нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется в России с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

В него входят семь федеральных проектов: «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Развитие конкуренции», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие финансового рынка», «Технологии», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».