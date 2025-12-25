Книгу о легендарном генерале КГБ Юрии Данилове представили в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Большая часть жизни и службы Юрия Данилова прошла под грифом "Секретно". Почти полвека он отдал служению в органах государственной безопасности, пройдя путь от молодого оперативника до начальника Управления КГБ по Горьковской области. Его имя для многих нижегородцев остаётся малоизвестным — по роду службы он не был публичной фигурой, а большая часть его деятельности до сих пор не рассекречена. Однако в Нижнем Новгороде состоялось событие, которое, возможно, изменит это.

25 декабря в центре "Рекорд" прошла презентация книги "На незримом посту" (16+) и премьера документально-биографического фильма "Легенда КГБ. Юрий Данилов" (16+). Мероприятие собрало ветеранов органов государственной безопасности, действующих сотрудников ФСБ, представителей власти, журналистов и общественность. На презентации присутствовал и корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Книга, написанная главным редактором газеты "Новое дело" (входит в НОИЦ) и историком Вадимом Андрюхиным, стала результатом почти двухлетней исследовательской работы. В ней собраны архивные материалы, воспоминания ветеранов и коллег, интервью с родными Юрия Георгиевича. Особое внимание в книге и фильме уделено раннему этапу службы Данилова — его работе в Прибалтике в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Тогда он участвовал в борьбе с националистическим подпольем, лично внедрял агентуру, выходил в засады и принимал участие в ликвидации вооружённых формирований.

"Он никогда не распространялся об этом. Но благодаря архивам и воспоминаниям коллег удалось восстановить часть этой сложной и опасной работы — как он вел борьбу с латышскими националистами, прошедшими подготовку в СС. Это была настоящая война — с риском для жизни, с перестрелками, с внедрением в бандформирования", — отметил Андрюхин.

Он рассказал, что был лично знаком с Юрием Даниловым. Правда, тогда он уже был на пенсии. Их первая встреча состоялась в начале 1990-х годов, в непростое для страны время.

"Я учился на пятом курсе исторического факультета Нижегородского университета, руководил студенческим поисковым отрядом, который занимался перезахоронением останков погибших солдат, — рассказал Андрюхин. — Денег на экспедиции не было. Тогда по совету директора университетского музея я обратился к Юрию Георгиевичу Данилову. Она сказала: "Позвони, он человек интересный, он может помочь". Так я и сделал. Данилов назначил встречу у памятника Чкалову. Я думал, поговорим минут десять, а мы с ним пять часов ходили по центру города, просто разговаривали. Он умел располагать к себе. Очень обаятельный, мудрый человек. Он сказал, что обещать ничего не будет, но постарается помочь — и помог. Благодаря его содействию Горьковский автозавод обеспечил нас всем необходимым для экспедиции", — рассказал автор книги.

Позже их знакомство переросло в регулярное общение. "Юрий Георгиевич не был многословен, особенно когда речь заходила о службе, но всегда давал мудрые советы. Он был одним из тех людей, которые повлияли на мою жизнь. Я благодарен судьбе за это знакомство", — подчеркнул Андрюхин.

Личное впечатление от личности Юрия Данилова, а также разговор с начальником регионального управления ФСБ Игорем Ивановичем Завозяевым и привели к написанию книги.

Как отметил сам автор, "это история не только одного человека, но и целой эпохи — от Великой Отечественной войны до распада Советского Союза", рассказ о том, как строилась система госбезопасности, как формировались кадры, как решались задачи не только по борьбе со шпионами, но и по обеспечению повседневной безопасности граждан.

"Юрий Данилов — уникальный человек. Он пришёл в органы в 1943 году, в разгар войны, начал с районного отдела НКВД в Сормове, а завершил службу в 1991-м, возглавляя областное управление КГБ. Это редкий случай, когда человек всю жизнь проработал в одном регионе, в одном управлении", — поделился Андрюхин.

Фильм "Легенда КГБ. Юрий Данилов" был снят телекомпанией "Волга" по мотивам книги. Работа над ним длилась девять месяцев. В съёмках участвовали ветераны органов безопасности, историки, журналисты.

"Это фильм не только о чекисте, но и о человеке, который всю жизнь жил службой, заботился о своих подчинённых, знал, что у кого в семье происходит, и умел выстраивать инфраструктуру — от медицинского обслуживания до детских лагерей", — рассказала гендиректор телекомпании Елена Лебедева.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, выступая на презентации, подчеркнул: "Мы, возможно, никогда не узнаем всех деталей службы таких людей, как Юрий Георгиевич, но именно они обеспечивали безопасность страны и спокойствие ее граждан. Это пример, который нужно показывать молодёжи — как нужно беззаветно служить Родине".

Своими воспоминаниями о генерале Данилове поделились ветераны, многие из которых прошли под его руководством профессиональный путь. И они были единодушны: Юрий Георгиевич оставил глубокий след не только в истории органов госбезопасности, но и в судьбах людей.

"Мы до сих пор вспоминаем его с благодарностью. Мы гордимся, что прошли Даниловскую школу. Это был офицер чести, человек исключительной порядочности, мудрый и требовательный руководитель", — сказал председатель совета ветеранов органов госбезопасности Нижегородской области полковник в отставке Сергей Шерихов.

О том, каким был Данилов как руководитель, рассказал и бывший первый заместитель начальника Управления ФСБ по Нижегородской области, полковник в отставке Евгений Софьин.

"Это был профессионал с большой буквы. Он лично контролировал оперативную обстановку, выезжал на места, вникал в каждое дело. Для него не существовало мелочей. Даже оформление документов — каждую запятую он проверял сам", — сказал он.

О Даниловской школе подготовки чекистов много говорили и другие ветераны. Полковник Василий Султанов, служивший под руководством Данилова, вспоминает, что Юрий Георгиевич лично принимал участие в отборе кадров.

"Проверял не только профессиональные качества, но и состояние семьи, моральные ориентиры. Он знал, что происходит у каждого сотрудника дома. Это была настоящая школа — со своими принципами, традициями, преемственностью", - рассказал он.

"Через него, можно сказать, прошли сотни сотрудников. Под его руководством выросли 15 генералов, служивших по всей стране. Он был очень строгим, но справедливым. Руководитель с большой буквы", — добавил полковник в отставке Николай Культяпов.

Ветераны выразили надежду, что книга и фильм будут использоваться в образовательных учреждениях для патриотического воспитания молодежи.