Владимир Мединский открыл Первую нижегородскую книжную ярмарку

Фото: Сергей Досталев

Помощник президента РФ, 1-й секретарь Союза писателей России Владимир Мединский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывали на Первой нижегородской книжной ярмарке (0+). Мероприятие проходит по поручению президента России Владимира Путина с 10 по 12 октября на территории Нижегородской ярмарки и является центральным событием Российской книжной недели в столице Приволжья.

Владимир Мединский выразил уверенность, что ярмарка станет ежегодной площадкой привлечения издательств и авторов со всей страны и отметил, что намерен лично поддерживать проект, рекомендуя его членам Союза писателей России.

По его словам, Нижний Новгород делает серьезные шаги к тому, чтобы стать центром литературной и издательской жизни: открытие Дома писателя, книжная ярмарка и Международный литературный фестиваль имени Горького свидетельствуют о понимании "литературоцентричности" отечественной культуры. Он также подчеркнул, что внимание государства и общества к литературе возвращается, и назвал это правильной тенденцией.

На торжественном открытии гостей приветствовали Глеб Никитин и председатель правления регионального отделения Союза писателей России, писатель, общественный и военный деятель, подполковник Захар Прилепин.

Глава региона напомнил о современных книжных традициях Нижнего Новгорода: фестивале текстов об искусстве "Вазари" и фестивале "ЧитайГорький", знакомящем нижегородцев с местными издательствами и краеведческой литературой. Эти проекты, как отметил Никитин, ориентированы преимущественно на специализированную аудиторию; в дальнейшем их было бы правильно приурочить к ярмарке, которую необходимо проводить на регулярной основе.

При открытии ярмарки Никитин подчеркнул, что регион "переворачивает очередную страницу" своей культурной истории. Он выразил уверенность, что давняя ярмарочная традиция, уходящая к императорским временам, и богатое литературное наследие создадут фундамент для превращения ярмарки в одно из значимых литературных и культурных событий страны.

Захар Прилепин, говоря о роли литературы в нынешний период серьезного военного конфликта, отметил, что именно слово помогает постигать мир и формирует общественное сознание. Он напомнил, что кино и театр во многом производны от текста, а народ остается народом, пока помнит свой "текст", летопись и оду.

По его словам, масштаб ярмарки и облик Главного ярмарочного дома соответствуют значимости литературы: "Она так и должна выглядеть — как большое государственное дело".

Ранее сообщалось, что 10 октября на Ярмарке пройдет творческая встреча с Захаром Прилепиным.

Напомним, что в нижегородском ОКН "Дом Щелокова" на Варварской улице открылся первый в России региональный Дом писателя.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

