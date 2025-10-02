Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Число читающих нижегородцев в 2025 году выросло на фоне падения спроса на бумажные книги

02 октября 2025 13:15 Культура и отдых
Число читающих нижегородцев в 2025 году выросло на фоне падения спроса на бумажные книги

Фото: сгенерировано нейросетью

Аналитики МТС Банка и книжного сервиса «Строки» выяснили, что по итогам первых восьми месяцев 2025 года продажи бумажных книг в Нижегородской области снизились на 8%.  В то же время доля электронных книг выросла с 27% до 33% рынка, демонстрируя растущую популярность формата.

Количество книг, потребляемых среднестатистическим читателем, увеличилось на 13%: жители региона стали читать больше и чаще. Аудиокниги стали популярнее электронных книг, их востребованность увеличилась на 15%.

Наиболее активными покупателями электронных книг оказались нижегородцы среднего достатка. Реже всего электронными изданиями интересуются читатели с высоким уровнем дохода (более 400 тыс. руб./мес.), доля их участия составляет лишь около 2%. А средний чек за покупку книг онлайн оказался почти в два раза ниже, чем при приобретении книг в обычных магазинах: 345 рублей против 615 рублей.

Самыми популярными жанрами среди нижегородских читателей стали фэнтези, любовные романы и научная фантастика.

«Книга из материального атрибута превращается в удобный цифровой продукт, позволяющий жителям Нижегородской области экономить деньги и свободно выбирать любимые жанры для чтения. Онлайн-библиотеки предоставляют неограниченный доступ к большому выбору произведений — от классики русской и зарубежной литературы до новинок современных писателей, деловой литературы и учебной литературы для школьников. Возможность знакомиться с одним и тем же материалом у разных авторов помогает глубже изучить предмет и расширить кругозор, что особенно актуально для учеников школ и студентов», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

