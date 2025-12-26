Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Минсоцпол займется семейной политикой в Нижегородской области

26 декабря 2025 15:18 Общество
Минсоцпол займется семейной политикой в Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство соцразвития и семейной политики будет создано на базе нынешнего минсоцпола в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Глеб Никитин. 

Губернатор подчеркнул, что поддержка семей с детьми является важнейшим приоритетом президента РФ Владимира Путина. В Нижегородской области объявлена пятилетка семьи, в рамках которой принимаются беспрецедентные меры поддержки данной категории граждан. Это и "Подарок новорожденному", и пункты проката детских товаров и др.  

"Наша задача на ближайшие годы – достичь существенного роста рождаемости, и результаты последнего полугодия уже внушают большой оптимизм", - заявил Глеб Никитин. 

По словам главы региона, в рамках пятилетки семьи все больше нижегородцев будут вовлекаться в государственные программы, а значение семейной политики в работе минсоцразвития будет расти с каждым годом. 

"Структурное изменение фиксирует перемены в работе ведомства, которые фактически уже произошли в 2025 году, а также подчеркивает приоритет семейной политики в работе правительства Нижегородской области на ближайшие годы. При этом министерство будет и дальше в полном объеме выполнять свой функционал в сфере соцзащиты, поддержки участников СВО, развития сети соцучреждений и соцполитики в целом", - добавил Глеб Никитин. 

Министром останется Игорь Седых. Работу ведомства будет курировать замгубернатора Андрей Гнеушев, отвечающий за реализацию региональной семейной и социальной политики. Расширять штат в связи с реорганизацией не планируется. 

Ранее стало известно о создании в регионе министерства науки и высшего образования. Пока им будет руководить зампред правительства Екатерина Солнцева. Затем глава региона утвердит другую кандидатуру на пост министра. 

