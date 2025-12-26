Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
26 декабря 2025 14:28Миннауки и высшего образования появится в Нижегородской области с 1 января
25 декабря 2025 17:20Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10 лет
24 декабря 2025 13:34Молодым нижегородским ученым вручили гранты на форуме "Научная антихрупкость"
23 декабря 2025 18:00Запуск спутника "Лобачевский" назначен на 28 декабря
23 декабря 2025 10:49Количество платных мест в нижегородских вузах уменьшится на 13%
16 декабря 2025 15:43Нижегородцы разработали протокол для сообщения пациентам плохих новостей
16 декабря 2025 10:40Нижегородская область — в числе лидеров научно-технологического развития
13 декабря 2025 13:46Прощание с профессором Слугиным пройдет в Нижнем Новгороде 14 декабря
13 декабря 2025 12:00Фенолог: морозы на Новый год в Нижегородской области — уже редкость
12 декабря 2025 15:03Лидеры и аутсайдеры: эксперты рассуждают о нижегородском высшем образовании
Наука

Миннауки и высшего образования появится в Нижегородской области с 1 января

26 декабря 2025 14:28 Наука
Миннауки и высшего образования появится в Нижегородской области с 1 января

Нижегородский губернатор Глеб Никитин объявил об изменении структуры регионального правительства с 1 января 2026 года. 

"Мы живём в динамичное время: на наших глазах меняется страна, наш регион и приоритеты государства. Стратегические цели на долгие годы вперед перед нами ставит президент России Владимир Путин. И органы власти должны отвечать этим целям не точечно, реализуя дискретные программы и инициативы, а сущностно, всецело, структурно", - написал глава региона в своем телеграм-канале. 

Так, решено создать министерство науки и высшего образования. Это особенно актуально в Десятилетие науки, которое ранее объявил Путин, подчеркнул глава региона. 

"Не секрет, как много усилий мы направляем на инновационное развитие, модернизацию экономики, повышение производительности труда для повышения конкурентоспособности региона", - добавил Никитин.

По его словам, миссия нового министерства будет заключать в том, чтобы системно и динамично двигать Нижегородскую область вперед в части выработки и внедрения лучших инженерных решений, а также создания высокотехнологичной продукции. 

Действующий минобрнауки преобразуют в министерство образования. Оно сфокусируется на дошкольном, школьном и среднем профессиональном образовании. 

Штат нового ведомства сформируют из сотрудников минобрнауки и минпромторга. Его включат в блок замгубернатора Андрея Саносяна, курировать работу министерства станет зампред правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева. Она же будет руководить ведомством до утверждения кандидатуры нового министра. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Образование Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных