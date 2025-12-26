Миннауки и высшего образования появится в Нижегородской области с 1 января Наука

Нижегородский губернатор Глеб Никитин объявил об изменении структуры регионального правительства с 1 января 2026 года.

"Мы живём в динамичное время: на наших глазах меняется страна, наш регион и приоритеты государства. Стратегические цели на долгие годы вперед перед нами ставит президент России Владимир Путин. И органы власти должны отвечать этим целям не точечно, реализуя дискретные программы и инициативы, а сущностно, всецело, структурно", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Так, решено создать министерство науки и высшего образования. Это особенно актуально в Десятилетие науки, которое ранее объявил Путин, подчеркнул глава региона.

"Не секрет, как много усилий мы направляем на инновационное развитие, модернизацию экономики, повышение производительности труда для повышения конкурентоспособности региона", - добавил Никитин.

По его словам, миссия нового министерства будет заключать в том, чтобы системно и динамично двигать Нижегородскую область вперед в части выработки и внедрения лучших инженерных решений, а также создания высокотехнологичной продукции.

Действующий минобрнауки преобразуют в министерство образования. Оно сфокусируется на дошкольном, школьном и среднем профессиональном образовании.

Штат нового ведомства сформируют из сотрудников минобрнауки и минпромторга. Его включат в блок замгубернатора Андрея Саносяна, курировать работу министерства станет зампред правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева. Она же будет руководить ведомством до утверждения кандидатуры нового министра.