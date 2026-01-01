Евгений Люлин осудил удар по Херсонской области и выразил соболезнования Общество

Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал трагедию в селе Хорлы Херсонской области, где в ночь на 1 января в результате удара по кафе и гостинице погибли 24 человека, в том числе один ребёнок.

Люлин отметил в своем телеграм-канале, что ему не хотелось начинать новый год с подобных новостей, однако, по его словам, "кровь леденеет от подлости и цинизма киевского режима".

Он подчеркнул, что удар был нанесён в тот момент, когда местные жители встречали Новый год, и выразил возмущение тем, что атака была направлена именно по мирным гражданам. Люлин заявил, что подобные действия сравнимы с методами гестапо, добавив, что конец у тех, кто стоит за этим, будет "позорным и скорым".

Спикер также напомнил, что накануне Вооружённые силы Украины пытались атаковать резиденцию президента России в Новгородской области, но, по его словам, "руки были коротки", и теперь удары наносятся туда, куда могут дотянуться.

Евгений Люлин выразил соболезнования семьям погибших, пожелал сил и скорейшего выздоровления раненым, подчеркнув, что "Нижний скорбит".