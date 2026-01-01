Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 января 2026 16:12Подростки устроили опасный спуск на "ватрушках" с Чкаловской лестницы
01 января 2026 15:51Нижегородцев ждут сильные магнитные бури в первые дни января
01 января 2026 15:25Евгений Люлин осудил удар по Херсонской области и выразил соболезнования
01 января 2026 15:10390 нижегородцев обратились за скорой медицинской помощью в новогоднюю ночь
01 января 2026 14:23Рейс из Сочи первым приземлился в нижегородском аэропорту в 2026 году
01 января 2026 14:02Экскурсии с городовыми пройдут в новогодние праздники в Нижнем Новгороде
01 января 2026 13:31Новогодние сутки в Нижнем Новгороде прошли без серьезных происшествий
01 января 2026 12:19Нижегородцам напомнили о правилах безопасного катания на "ватрушках"
01 января 2026 11:3511 детей появились на свет в новогоднюю ночь в Нижегородской области
01 января 2026 10:50Запрет на охоту на бурого медведя ввели в Нижегородской области
Общество

Евгений Люлин осудил удар по Херсонской области и выразил соболезнования

01 января 2026 15:25 Общество
Евгений Люлин осудил удар по Херсонской области и выразил соболезнования

Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал трагедию в селе Хорлы Херсонской области, где в ночь на 1 января в результате удара по кафе и гостинице погибли 24 человека, в том числе один ребёнок.

Люлин отметил в своем телеграм-канале, что ему не хотелось начинать новый год с подобных новостей, однако, по его словам, "кровь леденеет от подлости и цинизма киевского режима".

Он подчеркнул, что удар был нанесён в тот момент, когда местные жители встречали Новый год, и выразил возмущение тем, что атака была направлена именно по мирным гражданам. Люлин заявил, что подобные действия сравнимы с методами гестапо, добавив, что конец у тех, кто стоит за этим, будет "позорным и скорым".

Спикер также напомнил, что накануне Вооружённые силы Украины пытались атаковать резиденцию президента России в Новгородской области, но, по его словам, "руки были коротки", и теперь удары наносятся туда, куда могут дотянуться.

Евгений Люлин выразил соболезнования семьям погибших, пожелал сил и скорейшего выздоровления раненым, подчеркнув, что "Нижний скорбит".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Соболезнования
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных