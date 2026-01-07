Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 января 2026 20:4530-километровая пробка парализовала трассу М-7 в Кстовском районе
07 января 2026 17:31Три автомобиля сгорели в Нижнем Новгороде после поджога
07 января 2026 16:357-летний ребенок на тюбинге попал под машину в Богородске
07 января 2026 14:58Мошенники выманили у нижегородки 785 тысяч рублей под видом замены домофона
07 января 2026 11:59Арматурщик погиб после падения на стройке в Кстове
07 января 2026 10:5112-летний ребенок пострадал в ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
07 января 2026 10:15Нижегородцев предупредили об опасных детских смесях "Нестле"
07 января 2026 07:00СК проверяет нападение нижегородских подростков на водителя трамвая
06 января 2026 20:55Число животных, погибших в пожаре на нижегородской ферме, выросло до 150
06 января 2026 18:38Мать зацепера, напавшего на водителя нижегородского трамвая, наказали
Происшествия

30-километровая пробка парализовала трассу М-7 в Кстовском районе

07 января 2026 20:45 Происшествия
30-километровая пробка парализовала трассу М-7 в Кстовском районе

Фото: "Яндекс Карты"

На автодороге М-7 в Кстовском районе Нижегородской области вечером 7 января образовалась масштабная пробка протяжённостью около 30 километров.

Как пишет телеграм-канал "Мой Нижний Новгород", движение затруднено на участке от поворота на село Михальчиково до населённого пункта Работки. В обратном направлении затор начинается от Работок и продолжается вплоть до въезда в Нижний Новгород. 

Причиной транспортного коллапса стали дорожные работы, совпавшие с сильным снегопадом. Также очевидцы сообщают о большом количестве грузовиков на трассе, а также о присутствии машин МЧС.

Напомним, Нижегородская область оказалась во власти аномального снегопада. По прогнозам синоптиков, за трое суток в регионе может выпасть до 51 сантиметра снега — это значительно превышает среднемесячную норму для января.

На дороги Нижнего Новгорода уже выведены 1345 единиц спецтехники и более 3500 дорожных рабочих. По оценкам специалистов, общее количество осадков за это время может достичь 6,4 млн кубометров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
М-7 пробки Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных