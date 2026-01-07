30-километровая пробка парализовала трассу М-7 в Кстовском районе Происшествия

Фото: "Яндекс Карты"

На автодороге М-7 в Кстовском районе Нижегородской области вечером 7 января образовалась масштабная пробка протяжённостью около 30 километров.

Как пишет телеграм-канал "Мой Нижний Новгород", движение затруднено на участке от поворота на село Михальчиково до населённого пункта Работки. В обратном направлении затор начинается от Работок и продолжается вплоть до въезда в Нижний Новгород.

Причиной транспортного коллапса стали дорожные работы, совпавшие с сильным снегопадом. Также очевидцы сообщают о большом количестве грузовиков на трассе, а также о присутствии машин МЧС.

Напомним, Нижегородская область оказалась во власти аномального снегопада. По прогнозам синоптиков, за трое суток в регионе может выпасть до 51 сантиметра снега — это значительно превышает среднемесячную норму для января.

На дороги Нижнего Новгорода уже выведены 1345 единиц спецтехники и более 3500 дорожных рабочих. По оценкам специалистов, общее количество осадков за это время может достичь 6,4 млн кубометров.