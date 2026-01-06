Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Общество

МЧС предупредило нижегородцев о сильном снегопаде 7 января

06 января 2026 15:00 Общество
МЧС предупредило нижегородцев о сильном снегопаде 7 января

Нижегородцев предупредили о сильном снегопаде, который ожидается днем 7 января и может сохраниться в ночь на 8 января.

Как сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в отдельных районах региона и в областном центре прогнозируются интенсивные осадки в виде снега, которые могут привести к серьезным последствиям.

Согласно прогнозу, погодные условия могут спровоцировать заторы на федеральных, региональных и местных автодорогах, а также затруднить работу коммунальных и дорожных служб. Повышается риск увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, возможны временные перебои в работе аэропорта. Сильный снег может также стать причиной обрушения отдельных конструктивных элементов зданий из-за повышенной снеговой нагрузки.

ГУ МЧС России по Нижегородской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется держаться подальше от зданий и сооружений, особенно в местах, где возможен сход снега с крыш. Также спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Если избежать поездок не удается, водителям следует соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и снизить скорость движения.

Напомним, синоптик Шувалов рассказал, что за один день прогнозируемого снегопада может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что морозы до -20 градусов придут в Нижний Новгород после Рождества.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Погода Прогноз
