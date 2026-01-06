МЧС предупредило нижегородцев о сильном снегопаде 7 января

Нижегородцев предупредили о сильном снегопаде, который ожидается днем 7 января и может сохраниться в ночь на 8 января.
Как сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в отдельных районах региона и в областном центре прогнозируются интенсивные осадки в виде снега, которые могут привести к серьезным последствиям.
Согласно прогнозу, погодные условия могут спровоцировать заторы на федеральных, региональных и местных автодорогах, а также затруднить работу коммунальных и дорожных служб. Повышается риск увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
Кроме того, возможны временные перебои в работе аэропорта. Сильный снег может также стать причиной обрушения отдельных конструктивных элементов зданий из-за повышенной снеговой нагрузки.
ГУ МЧС России по Нижегородской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется держаться подальше от зданий и сооружений, особенно в местах, где возможен сход снега с крыш. Также спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Если избежать поездок не удается, водителям следует соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и снизить скорость движения.
Напомним, синоптик Шувалов рассказал, что за один день прогнозируемого снегопада может выпасть до половины месячной нормы осадков.
Ранее сообщалось, что морозы до -20 градусов придут в Нижний Новгород после Рождества.
