Нижегородская область стала №1 в ПФО в конкурсе Фонда президентских грантов Общество

По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году Нижегородская область заняла первое место среди регионов ПФО как по количеству победивших проектов, так и по объему привлечённого финансирования. Кроме того, регион вошел в тройку лидеров по всей России, наряду с Санкт-Петербургом и Челябинской областью. Поддержку Фонда получили 55 проектов от нижегородских НКО на общую сумму порядка 194 млн рублей, сообщили в пресс-службе облправительства.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что такие результаты — признание серьезной работы некоммерческого сектора региона. По его словам, каждый выигранный грант — это вклад неравнодушных людей, которые ищут нестандартные подходы и глубоко погружаются в решение социальных задач.

"НКО работают там, где это особенно нужно людям, наполняя конкретными делами такие понятия, как социальная справедливость, забота и взаимопомощь. Важно, что Фонд президентских грантов поддерживает лучшие инициативы нижегородцев. Правительство Нижегородской области продолжит создавать все условия для реализации таких проектов, развития общественной среды и некоммерческого сектора", - отметил Глеб Никитин.

Результаты конкурса были подведены в ходе заседания координационного комитета Фонда президентских грантов под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Организации из Нижегородской области продемонстрировали стабильный рост. Многие из них прошли путь от небольших региональных инициатив до крупных проектов, поддержанных на федеральном уровне.

Заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Алексей Генералов котметил, что НКО становятся важными партнёрами власти в решении актуальных проблем. Он добавил, что за последние годы некоммерческие организации демонстрируют устойчивую эффективность и активно участвуют в грантовых конкурсах. Особенно положительно он оценил рост активности в малых городах и сёлах: треть победителей первого конкурса 2026 года — из муниципальных территорий региона.

Кроме того, координационный комитет утвердил распределение 2 млрд рублей на софинансирование региональных грантовых конкурсов в 2026 году. Эти средства будут направлены в 84 субъекта страны. Нижегородская область вновь вошла в число лидеров: региону удалось привлечь более 30 миллионов рублей дополнительного финансирования на проведение конкурсного отбора в рамках проекта "Реализация мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области", который является частью госпрограммы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".