10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 января 2026 14:54Еще 71 млн рублей направят для привлечения кадров в нижегородский АПК
20 января 2026 14:38Штрафы за сосульки введут в Нижнем Новгороде
20 января 2026 14:37Юрист Воропаев объяснил инициативу о лишении прав водителей с ксеноновыми фарами
20 января 2026 14:15Нормы содержания под стражей установят в нижегородских судах
20 января 2026 13:59Парковку могут ограничить на улице Блохиной в Нижнем Новгороде
20 января 2026 13:45Составлен антирейтинг районов Нижнего Новгорода по уборке снега
20 января 2026 13:28Нижегородская область стала №1 в ПФО в конкурсе Фонда президентских грантов
20 января 2026 13:17Нижегородцы стали чаще пользоваться возможностями регионального портала "Госуслуги"
20 января 2026 13:13Еще 19 свалок уберут в Нижегородской области в 2026 году
20 января 2026 13:03485 аварий на теплосетях произошло в отопительный сезон в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородская область стала №1 в ПФО в конкурсе Фонда президентских грантов

20 января 2026 13:28 Общество
Нижегородская область стала №1 в ПФО в конкурсе Фонда президентских грантов

По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году Нижегородская область заняла первое место среди регионов ПФО как по количеству победивших проектов, так и по объему привлечённого финансирования. Кроме того, регион вошел в тройку лидеров по всей России, наряду с Санкт-Петербургом и Челябинской областью. Поддержку Фонда получили 55 проектов от нижегородских НКО на общую сумму порядка 194 млн рублей, сообщили в пресс-службе облправительства. 

Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что такие результаты — признание серьезной работы некоммерческого сектора региона. По его словам, каждый выигранный грант — это вклад неравнодушных людей, которые ищут нестандартные подходы и глубоко погружаются в решение социальных задач.

"НКО работают там, где это особенно нужно людям, наполняя конкретными делами такие понятия, как социальная справедливость, забота и взаимопомощь. Важно, что Фонд президентских грантов поддерживает лучшие инициативы нижегородцев. Правительство Нижегородской области продолжит создавать все условия для реализации таких проектов, развития общественной среды и некоммерческого сектора", - отметил Глеб Никитин.

Результаты конкурса были подведены в ходе заседания координационного комитета Фонда президентских грантов под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Организации из Нижегородской области продемонстрировали стабильный рост. Многие из них прошли путь от небольших региональных инициатив до крупных проектов, поддержанных на федеральном уровне.

Заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Алексей Генералов котметил, что НКО становятся важными партнёрами власти в решении актуальных проблем. Он добавил, что за последние годы некоммерческие организации демонстрируют устойчивую эффективность и активно участвуют в грантовых конкурсах. Особенно положительно он оценил рост активности в малых городах и сёлах: треть победителей первого конкурса 2026 года — из муниципальных территорий региона.

Кроме того, координационный комитет утвердил распределение 2 млрд рублей на софинансирование региональных грантовых конкурсов в 2026 году. Эти средства будут направлены в 84 субъекта страны. Нижегородская область вновь вошла в число лидеров: региону удалось привлечь более 30 миллионов рублей дополнительного финансирования на проведение конкурсного отбора в рамках проекта "Реализация мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области", который является частью госпрограммы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты НКО ПФО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных