Нижегородский малый бизнес получил 147 млн рублей льготной лизинговой поддержки по итогам 2025 года Экономика

Фото: Корпорация МСП

147 млн рублей льготной лизинговой поддержки получили нижегородские предприниматели по итогам 2025 года. Этот результат превысил показатели 2024 года на 12%. Господдержку предоставляет дочерняя структура Корпорации МСП – АО «МСП Лизинг» – в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Общий объём льготного лизингового финансирования малых предприятий России в 2025 году превысил 3 млрд рублей. Это позволило 177 компаниям из 48 регионов России приобрести более 400 единиц оборудования для запуска и расширения производств.

«Инструмент льготного лизинга позволяет малому бизнесу работать и развиваться в условиях высокой стоимости кредитных средств. Мы сфокусировали нашу программу на малых производствах в приоритетных отраслях, а также на предприятиях из новых регионов. Это позволило нарастить их мощности и запустить выпуск востребованной продукции. Чаще всего инструмент лизинга использовал малый бизнес из сферы машиностроения и металлообработки – на долю таких компаний пришлось 45 процентов от всего объема предоставленного финансирования. В топ-отраслей вошли химическая, пищевая и легкая промышленность, а также инфраструктурное строительство», - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Льготный лизинг дает возможность приобрести новое оборудование по ставкам 6% для российского и 8% для зарубежного, при этом для субъектов малого предпринимательства из новых регионов ставки снижены до 1% и 3% соответственно. В зависимости от продукта программы объем лизингового финансирования для одного получателя поддержки может достигать 200 млн рублей. Корпорация МСП предоставляет малому бизнесу льготное лизинговое финансирование по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» действует по инициативе президента России Владимира Путина и представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».