145 нижегородских предпринимателей приняли участие в вебинарах с торгпредами

Экономика

21 января 2026 16:51 Экономика
145 нижегородских представителей малого и среднего предпринимательства приняли участие в вебинарах «Час с торговым представителем РФ» в 2025 году. Мероприятия организованы региональным Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Всего в 2025 году состоялось восемь вебинаров с торговыми представителями РФ в Таджикистане, Киргизии, Армении, Перу, Иране, Египте, ОАЭ и Индии.

«В регионе реализуются различные форматы поддержки малого и среднего бизнеса в экспортной деятельности – от льготного участия в международных выставках и бизнес-миссиях до акселерационных и образовательных программ. Так, вебинары «Час с торгпредом» позволяют предпринимателям лучше ориентироваться в экономической ситуации на зарубежных рынках и учитывать культурные особенности стран, представляющих интерес для экспорта. Формат востребован у предпринимательского сообщества. В 2025 году число участников таких мероприятий увеличилось на 10 процентов по сравнению с 2024 годом», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина и представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных